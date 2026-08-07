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SUDAR DVA KAMIONA

KAOS NA A1! Zbog nesreće zatvorili autocestu: 'Kolona prema Zagrebu je oko 9 km...'

Piše Ivan Jukić,
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KAOS NA A1! Zbog nesreće zatvorili autocestu: 'Kolona prema Zagrebu je oko 9 km...'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Na 10. kilometru autoceste kolona u smjeru Zagreba duga je oko 9 kilometara, dok je u smjeru mora kolona duga oko tri kilometra

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u oba smjera, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Naime, na 10. kilometru autoceste kolona u smjeru Zagreba duga je oko 9 kilometara, dok je u smjeru mora kolona duga oko tri kilometra.

Iz zagrebačke policije potvrdili su da su oko 14.50 sati dobili dojavu o prometnoj nesreći između 9. i 10. kilometra na autocesti A1 u smjeru Zagreba. U nesreći su sudjelovala dva teretna vozila, a jedna osoba je ozlijeđena. Promet autocestom, koji je bio zatvoren u oba smjera, od 15.20 sati pušten je u smjeru mora u potpunosti, a u smjeru Zagreba odvija se izmjenično usporeno jer još uvijek traje očevid.

Kako javljaju čitatelji ppo ozlijeđenog je stigao helikpter Hitne medicinske pomoći.

Kvalifikacija ozljeda još nije poznata kao ni uzroci prometne nesreće.  

POGLEDAJTE VIDEO:

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Prometna nesreća na A1 VIDEO
Prometna nesreća na A1 | Video: Čitatelj 24sata

- Prometna je u smjeru Zagreba prije Lučkog nekakvih 10 kilometara - ispričao nam je čitatelj.

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Drugi čitatelji tvrde kako je na mjesto nesreće sletio helikopter hitne medicinske službe te da je njime odvezen jedan ozlijeđeni. Za sada nema službenih informacija o okolnostima nesreće ni o težini ozljeda sudionika.

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Komentari 23
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