Dan obrtnika: 'Grad Zagreb i Županija skupa su lokomotive hrvatskog gospodarstva...'

Obrtništvo ima budućnost, drago mi je da mladi i djeca vide svoje buduće zanimanje upravo u obrtima. Jednostavno, uspjeli smo svi zajedno. I u društvu se danas jasno vidi, nije sramota raditi, i isplati se živjeti od rada vlastitih ruku, rekao je predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Antun Trojnar , na svečanoj proslavi Dana Obrtničke komore, na kojoj su dodijeljena najviša priznanja obrtnicima Zagreba i okolice.

Ove je godine događaju prisustvovalo oko 170 uzvanika, a dodijeljeno je više od 60 priznanja zaslužnim obrtnicima. Jedno od najvećih priznanja, za najstariji obrt, otišlo je u ruke obitelji koja stoji iza kultnog Izletišta Suhina, utemeljenog davne 1919. godine. Kroz više od stoljeća postojanja, ovo obiteljsko izletište kod Podsusedskog mosta postalo je simbol domaće kuhinje i gostoljubivosti, a danas ga vodi praunuk osnivača Nikola Sedmak, čime se čuva obiteljska tradicija duga više od 100 godina.

Posebno su istaknuti i najperspektivniji mladi obrtnici, priznanja su primili Marko Antolković, Klara Mandić i Matea Mesić, dok su priznanje "Žena obrtnica" ponijele Matea Bilić i Amela Pejković. Ove godine posebno priznanje dobio je i obrtnik branitelj Gojko Jelačić. Predsjednik Trojnar istaknuo je snažan uzlet obrtništva u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, koje danas broji više od 36 tisuća članova.

- Stalno rastemo, to je lijepa prilika, ali i velika obveza. Naša osnovna zadaća je da budemo servis obrtnicima. Obrtnici su izgradili i Grad Zagreb, ali i sve gradove u županiji - dodao je. Na proslavi je prisustvovao i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, Ivo Milatić, koji je naglasio ulogu obrtništva u nacionalnom gospodarstvu.

- U Hrvatskoj danas ima oko 132 tisuće obrta, a to je značajna okosnica ekonomije. Ministarstvo je ove godine osiguralo 711 stipendija po 2400 eura, kao snažnu potporu budućim obrtnicima. Nema gospodarstva bez jakog obrtništva – to vrijedi za sve zemlje svijeta - rekao je.

Snažnu gospodarsku sliku Zagrebačke županije predstavio je i zamjenik župana, Ervin Kolarec. - Poduzetništvo u županiji iz godine u godinu bilježi rast. Po ukupnim prihodima u gospodarstvu držimo visoko drugo mjesto, odmah iza Grada Zagreba. Zagreb i Zagrebačka županija zajednički su lokomotiva hrvatskog gospodarstva - rekao je.

