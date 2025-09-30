Obavijesti

News

Komentari 0
OBRTNIŠTVO IMA BUDUĆNOST

Dan obrtnika: 'Grad Zagreb i Županija skupa su lokomotive hrvatskog gospodarstva...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Dan obrtnika: 'Grad Zagreb i Županija skupa su lokomotive hrvatskog gospodarstva...'
21
Zagreb: Svečano obilježavanje Dana Obrtničke komore Zagreb | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stalno rastemo, to je lijepa prilika, ali i velika obveza. Naša osnovna zadaća je da budemo servis obrtnicima, istaknuo je predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Antun Trojnar

Obrtništvo ima budućnost, drago mi je da mladi i djeca vide svoje buduće zanimanje upravo u obrtima. Jednostavno, uspjeli smo svi zajedno. I u društvu se danas jasno vidi, nije sramota raditi, i isplati se živjeti od rada vlastitih ruku, rekao je predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Antun Trojnar , na svečanoj proslavi Dana Obrtničke komore, na kojoj su dodijeljena najviša priznanja obrtnicima Zagreba i okolice.

Ove je godine događaju prisustvovalo oko 170 uzvanika, a dodijeljeno je više od 60 priznanja zaslužnim obrtnicima. Jedno od najvećih priznanja, za najstariji obrt, otišlo je u ruke obitelji koja stoji iza kultnog Izletišta Suhina, utemeljenog davne 1919. godine. Kroz više od stoljeća postojanja, ovo obiteljsko izletište kod Podsusedskog mosta postalo je simbol domaće kuhinje i gostoljubivosti, a danas ga vodi praunuk osnivača Nikola Sedmak, čime se čuva obiteljska tradicija duga više od 100 godina.

ZAGREBAČKI OBRTNIČKI SAJAM "Na najveći sajam zanimanja dolazi gotovo 6000 učenika, interes za obrtništvo raste"
"Na najveći sajam zanimanja dolazi gotovo 6000 učenika, interes za obrtništvo raste"

Posebno su istaknuti i najperspektivniji mladi obrtnici, priznanja su primili Marko Antolković, Klara Mandić i Matea Mesić, dok su priznanje "Žena obrtnica" ponijele Matea Bilić i Amela Pejković. Ove godine posebno priznanje dobio je i obrtnik branitelj Gojko Jelačić. Predsjednik Trojnar istaknuo je snažan uzlet obrtništva u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, koje danas broji više od 36 tisuća članova. 

- Stalno rastemo, to je lijepa prilika, ali i velika obveza. Naša osnovna zadaća je da budemo servis obrtnicima. Obrtnici su izgradili i Grad Zagreb, ali i sve gradove u županiji - dodao je. Na proslavi je prisustvovao i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, Ivo Milatić, koji je naglasio ulogu obrtništva u nacionalnom gospodarstvu.

TO SE ZOVE HRABROST Majka četvero djece u četvrtom desetljeću života dala otkaz i uložila u poslovnu ideju
Majka četvero djece u četvrtom desetljeću života dala otkaz i uložila u poslovnu ideju

- U Hrvatskoj danas ima oko 132 tisuće obrta, a to je značajna okosnica ekonomije. Ministarstvo je ove godine osiguralo 711 stipendija po 2400 eura, kao snažnu potporu budućim obrtnicima. Nema gospodarstva bez jakog obrtništva – to vrijedi za sve zemlje svijeta - rekao je.

Snažnu gospodarsku sliku Zagrebačke županije predstavio je i zamjenik župana, Ervin Kolarec. - Poduzetništvo u županiji iz godine u godinu bilježi rast. Po ukupnim prihodima u gospodarstvu držimo visoko drugo mjesto, odmah iza Grada Zagreba. Zagreb i Zagrebačka županija zajednički su lokomotiva hrvatskog gospodarstva - rekao je.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
Sto tisuća ljudi još čeka rješenje o pravu na inkluzivni dodatak: Rješenja stižu i nakon smrti...
BIROKRATSKI LABIRINT

Sto tisuća ljudi još čeka rješenje o pravu na inkluzivni dodatak: Rješenja stižu i nakon smrti...

Prema zadnjim podacima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, trenutačno 182.780 korisnika ostvaruje pravo na inkluzivni dodatak, a rješenje čeka njih još 106.185
Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'
ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025