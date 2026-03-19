DAN OČEVA Roditeljski dopust lani je iskoristilo 19.000 očeva

Očinski dopust prošle je godine koristilo 19.000 očeva, tri tisuće više nego godinu prije, a država je za to izdvojila gotovo 23 milijuna eura, što je za 13,6 milijuna više nego u 2024. godini. U 2024. godini očinski je dopust koristilo 16.000 očeva, a državu je to stajalo nešto manje od 9,3 milijuna eura. Te je podatke, uoči Dana očeva, 19. ožujka, kojeg će prigodno obilježiti, navelo Ministarstva demografije i useljeništva.

Plaćeni očinski dopust Hrvatska je uvela u kolovozu 2022. i tada je iznosio 10 radnih dana za jedno dijete i 15 za blizance ili više djece. Od 1. ožujka prošle godine očinski je dopust produžen na 20 radnih dana kod rođenja jednog djeteta te na 30 radnih dana kod rođenja blizanaca ili više djece. Neprenosivo je to pravo oca i može se iskoristiti u prvih šest mjeseci djetetova života, za vrijeme dopusta očevi primaju punu naknadu plaće koju im osigurava država. Od kolovoza 2022. godine, kada je uveden, do 2024. očinski je dopust iskoristilo gotovo 40 tisuća osoba.

Prigodni pokloni za očeve u pratnji djece

Na Dan očeva, za sve očeve koji ga posjete u pratnji djece, Ministarstvo je pripremilo prigodne poklone edukativnog karaktera. Očevima i djeci, vrata Ministarstva, u Ulici grada Vukovara 23, otvorena su od 9 do 15 sati.

- Pozivamo sve očeve i djecu da nam se pridruže i zajedno s nama obilježe ovaj poseban dan - ističe Ministarstvo i napominje kako su, obzirom na simboliku akcije, pokloni namijenjeni (isključivo) očevima koji osobno dođu u Ministarstvo u pratnji djeteta.

- Cilj akcije je promocija aktivnog sudjelovanja očeva i važnosti njihove roditeljske uloge - naglašava Ministarstvo, moleći za razumijevanje što poklone neće moći preuzeti drugi članovi obitelji (majke, bake, djedovi, rođaci ili druge osobe).

Napominje i kako očevi koji zbog svojih obveza ili boravka djeteta u odgojno-obrazovnoj ustanovi nisu u mogućnosti doći u pratnji djeteta, paket mogu preuzeti osobno uz predočenje odgovarajućeg dokaza o roditeljstvu.

Zbog ograničenog broja paketa, Ministarstvo će nakon isteka zaliha, očevima koji osobno dođu, nastojati osigurati pakete naknadno (dostavom na kućnu adresu) o čemu će biti izravno obaviješteni. Eventualne preostale zalihe bit će dostupne očevima i nakon 15 sati, a najkasnije do 17 sati, navelo je Ministarstvo demografije i useljeništva.