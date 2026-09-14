Dan Prihvatilišta 'Križ': Na Vrhovcu se 14. rujna slavi nada za onkološke bolesnike

Blagdan Uzvišenja Svetoga Križa, 14. rujna za Prihvatilište „Križ” na zagrebačkom Vrhovcu ima posebno značenje. Taj se datum simbolično obilježava kao dan Prihvatilišta, mjesta čije ime, djelovanje i poslanje proizlaze iz poruke križa kao znaka žrtve, ljubavi, nade i pobjede života.

U Prihvatilištu „Križ”, koje vode Milosrdne sestre sv. Križa, ne dočekuju ih samo uredna soba, krevet i mjesto za odmor. Ondje ih dočekuju ljudi koji ih vide kao osobe, a ne samo kao pacijente. Dočekuju ih razgovor, osmijeh, riječ utjehe i osjećaj da u svojoj borbi nisu sami. Naime, Prihvatilište je 1. lipnja počelo primati onkološke bolesnike na privremeni smještaj. Već tijekom prvih dana kroz njega je prošlo više od petnaest korisnika. Stizali su iz Zadra, Dubrovnika, Ljubuškog i drugih udaljenih mjesta, tražeći smještaj tijekom liječenja u Zagrebu.

Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom, višenamjenskom dvoranom, kapelicom i čajnim kuhinjama na svakom katu. Jedna soba prilagođena je osobama s invaliditetom, a korisnicima je organiziran i prijevoz do mjesta liječenja. Svaka soba nosi ime sveca. Među njima su sveti Padre Pio, sveti Nikola Tavelić, sveta Marta, sveti Carlo Acutis i blaženi Alojzije Stepinac. Imena soba podsjećaju na duhovnu dimenziju kuće u kojoj se, uz praktičnu pomoć, bolesnicima pružaju blizina, molitva i ohrabrenje.

Ipak, ono najvažnije ne može se izraziti brojem soba i kreveta. To je toplina koju korisnici pronalaze iza vrata Prihvatilišta. U razdoblju kada bolest čovjeka često odvaja od njegove svakodnevice, obitelji i osjećaja sigurnosti, ondje ga čekaju ljudska blizina i iskrena briga.

Sestra Finka Tomas je srce projekta

Velik dio zasluga za nastanak Prihvatilišta pripada sestri Finki Tomas, voditeljici projekta, koja je u njegovo ostvarenje utkala znanje, energiju, upornost i, kako svjedoče korisnici i suradnici, cijelo svoje srce. Za bolesnike je ona osoba koja ih dočekuje i pita kako su, provjerava jesu li jeli, pomaže organizirati odlazak na terapiju i traži rješenje kada se pojavi problem. U njezinu radu administracija i organizacija nikada nisu važnije od čovjeka koji stoji pred njom.

Sestra Finka nije sudjelovala samo u gradnji objekta. Pomogla je izgraditi mjesto nade. Put od ideje do realizacije trajao je približno godinu i pol. Iza projekta stajali su brojni sastanci, planovi, građevinski radovi i prikupljanje sredstava, ali iz središta pozornosti nikada nisu nestali ljudi zbog kojih je Prihvatilište nastalo – bolesnici i njihove obitelji.

U svakodnevnom životu Prihvatilišta značajnu podršku pruža i Marija Vrhovski. Svojim angažmanom, raspoloživošću i spremnošću da sasluša i pomogne pridonosi stvaranju ozračja sigurnosti i prihvaćenosti. Njezin angažman predstavlja vrijednu potporu sestrama i korisnicima Prihvatilišta, koji ondje pronalaze razumijevanje, toplinu i osjećaj pripadnosti.

Ostvarenje Prihvatilišta omogućeno je zajedničkim naporom Milosrdnih sestara sv. Križa, Vlade Republike Hrvatske, brojnih tvrtki, ustanova, donatora i dobročinitelja. Vlada je financijski podržala dovršetak izgradnje, prepoznavši da je riječ o projektu koji istodobno ima zdravstvenu, socijalnu i humanitarnu vrijednost za cijelu Hrvatsku. Prihvatilište je posebno važno bolesnicima koji zbog udaljenosti svojega doma tijekom terapije ne mogu svakodnevno putovati u Zagreb, a komercijalni smještaj predstavljao bi im dodatno financijsko opterećenje.

Boravak onkoloških bolesnika tijekom liječenja je besplatan. Time Prihvatilište postaje konkretan odgovor na problem koji često ostaje izvan javnosti: bolest ne donosi samo zdravstveni teret nego i troškove putovanja, boravka i odvojenosti od obitelji.