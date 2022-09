Stiže velika promjena vremena

Djelomice sunčano, tijekom dana uz postupni porast naoblake sa zapada, ujutro na kopnu lokalno magla, a popodne i krajem dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se kiša, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu

Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, povremeno s jakim udarima, osobito u gorju, u Slavoniji južni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu.

Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 Celzijeva stupnja, u gorskim predjelima malo niža.

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Sutra nas očekuje promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a duž obale i s pljuskovima praćenim grmljavinom, lokalno i jače izraženim.

Češća i obilnija oborina očekuje se na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru dok će je najmanje biti u sjevernim kopnenim predjelima, a na istoku zemlje ponegdje može izostati.

Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u gorju ponegdje i jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo, mjestimice s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 9 do 14, na moru od 15 do 19, a najviša dnevna uglavnom od 14 do 19, na istoku i na Jadranu od 20 do 24 °C.

