Mirta Matić izabrana za šeficu Vrhovnog suda. Samo dvoje zastupnika bilo je protiv!

Na samom početku glasanja, Hrvatski sabor glasao je o predsjednici Vrhovnog suda, odnosno kandidatkinji Mirti Matić. Nju je predložio predsjednik RH Zoran Milanović.

- Tražim stanku u ime kluba IDS-a jer smo nakon 14 mjeseci nepotrebnog blokiranja izbora predsjednice Vrhovnog suda, vratili se na početak. Nadam se da su vladajući naučili kako nije se dobro igrati s institucijama koji su osnova pravnog poretka - rekao je Baus.

Mirta Matić izabrana je s 120 glasova za i dvoje protiv, od 122 zastupnika koji su se pojavili u Sabornici.

No do njenog glasanja prošli su mjeseci svađe i predbacivanja.

- Nećemo glasati za kompromitiranu kandidatkinju, rekao je o Mirti Matić saborski zastupnik Nikola Grmoja. Hoće li Matić biti nova predsjednica Vrhovnog suda, kako ju je predložio predsjednik Milanović, saznat će se tijekom glasanja u Saboru koje kreće u podne.

- U civiliziranim državama oboje bi vjerojatno nakon toga bili izbačeni iz pravosuđa, ali u Plenkovićevoj i Milanovićevoj Hrvatskoj ovako diskreditirane osobe se postavljaju na najviše položaje. Ipak, treba ipak biti pošten i reći da postoji razlika između izbora Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i izbora Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske: Naime, mi sa sigurnošću ne znamo je li Ivan Turudić otkrivao tajne podatke Mamiću, jer ne postoji zvučna snimka njihovog razgovora. Možemo nagađati, ali nemamo dokaze, Sa sigurnošću znam da je Mirta Matić doista otkrivala tajne podatke svom bivšem mužu jer o tome postoji zvučna snimka - rekao je Grmoja u četvrtak.

Ono o čemu Grmoja govori je navodno odavanje podataka iz istrage zagrebačkom poduzetniku i Matićkinom bivšem suprugu, Tomi Ricovu, odnosno njegovoj sestri. Sama sutkinja Matić je to demantirala ranije na saslušanju pred Saborskim odborom.

- Protiv mene se nikada nije vodio niti jedan postupak, ni kazneni ni etički. Ja sam od četverogodišnjeg svjedoka u jednom kaznenom postupku kandidaturom na ovaj natječaj postala optuženik bez optužnice i osuđenik bez presude. Nisam počinila kazneno djelo koje ste naveli. Glasno ću reći: iznesite sve moje transkripte razgovora, iskaze, deklasificirajte sve, moju dozvolu imate, nemam se sramiti ničega u životu pa ni toga - rekla je.

Grmoja je uoči glasanja u Saboru prozvao i lijevu oporbu.

- Da današnji izbor bude još gori, u njemu će s HDZ-om sudjelovati i lijeva oporba koja se tako snažno zgražala kad je izabran Turudić. Ali kad njihov šef na Pantovčaku Milanović nešto naloži oni moraju slušati. Kolege SDP-ovci i Možemovci, danas ponovno hrvatskoj javnosti potvrđujete kako niste ništa bolji od zastupnika HDZ-a jer ste skupa s njima spremni izdati hrvatske građane i izabrati dokazano kompromitirane pojedince na najvažnije položaje u hrvatskom pravosuđu - zaključio je Mostovac.

Tražio je i od Županijskog suda uvid u transkripte, no sud ga je odbio jer je postupak u tijeku. Mirta Matić sutkinja je Visokog trgovačkog suda posljednjih 14 godina, a prije toga je 11 godina bila sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu.