Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su eskalirale tijekom noći na četvrtak jer je dramatično narušena sigurnosna situacija na jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza, Hormuškom tjesnacu. Napadi na trgovačke brodove u tom području posljednjih su dana sve češći, a međunarodne pomorske organizacije upozoravaju na nagli porast incidenata koji prijete globalnoj trgovini energentima.

Britanska organizacija United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), koja prati sigurnost plovidbe u regiji, objavila je da je između 28. veljače i 12. ožujka zabilježeno ukupno 20 incidenata koji su uključivali trgovačke brodove u Perzijskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu. Od toga je čak 16 klasificirano kao napad, dok su četiri slučaja označena kao sumnjiva aktivnost. Posljednji incident dogodio se u četvrtak, kad je kontejnerski brod oko 35 nautičkih milja sjeverno od luke Jebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođen nepoznatim projektilom. Na brodu je izbio manji požar, no posada je ostala neozlijeđena. Nasreću, nije zabilježeno ni onečišćenje mora.

Samo dan ranije prijavljena su dva odvojena napada na tankere južno od iračke luke Basra, također uzrokovana projektilima nepoznatog podrijetla. Na oba broda izbio je požar, a posade su morale biti evakuirane. U drugom slučaju, oko 50 nautičkih milja sjeverozapadno od Dubaija, pogođen je teretni brod, dok je još jedan incident zabilježen u samom Hormuškom tjesnacu, gdje je teretni brod nakon pogotka također zahvatio požar. Iako su u većini slučajeva posade ostale sigurne, učestalost napada izaziva sve veću zabrinutost među pomorskim kompanijama i energetskim tržištima.

Blokirani milijuni barela

Ključna strateška točka ovoga sukoba postao je upravo Hormuški tjesnac, uski morski prolaz kroz koji prolazi gotovo petina svjetske opskrbe naftom. Iran, iako vojno slabiji od kombinirane moći Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, ima snažnu prednost upravo u kontroli tog prolaza. Napadi na trgovačke brodove, s navodnim polaganjem pomorskih mina, praktično su paralizirali pomorski promet. Analitičari procjenjuju da je zbog toga u Perzijskom zaljevu trenutačno blokirano oko 15 milijuna barela sirove nafte dnevno, kao i dodatnih 4,5 milijuna barela rafiniranih naftnih proizvoda.

Američki obavještajni izvori tvrde, a prenose njihovi mediji, da je Iran posljednjih dana počeo postavljati desetke mina u tjesnacu. Nasreću, britanska pomorska agencija objavila je da još nema potvrđenih dokaza o njihovoj detonaciji. Prema procjenama američkog Kongresa, Iran raspolaže arsenalom od 5000 do 6000 pomorskih mina različitih vrsta. Među njima su one koje ronioci mogu ručno pričvrstiti na trup broda do plutajućih mina koje eksplodiraju pri kontaktu ili onih koje leže na morskom dnu i aktiviraju se prolaskom plovila.

Sjedinjene Američke Države tvrde da su u blizini tjesnaca uništile više iranskih brodova namijenjenih polaganju mina, no američki predsjednik Donald Trump izazvao je dodatnu konfuziju izjavom da Iran možda uopće nije uspio postaviti mine i da je većina njihovih brodova za tu namjenu već uništena. Ipak, američka mornarica trenutačno raspolaže ograničenim kapacitetima za razminiranje u regiji nakon što su prošle godine povučeni posljednji specijalizirani minolovci.

Udar na gospodarstvo

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca moglo bi imati ozbiljne posljedice za globalno gospodarstvo. Čak i u mirnodopskim uvjetima prolazak kroz ovaj uski i iznimno prometni kanal zahtijeva veliku navigacijsku preciznost, a prisutnost mina i napada projektilima dodatno povećava rizik za trgovačku plovidbu. Analitičari upozoravaju da bi ponovno uspostavljanje stabilne sigurnosti u tom području moglo potrajati mjesecima.

Sudski vještak za brodove i konzultant Siniša Bacalja upozorio je kako bi ovaj problem mogao potrajati puno dulje od planiranog.

Nema osiguranja

- U početku su osiguravajuće kuće podigle cijene za prolaz brodova Hormuškim tjesnacem pa je nekima bilo neisplativo prolaziti. No sad ni to ne vrijedi. Trenutačno nijedna osiguravajuća kuća više ne želi osigurati prolaz kad postoji velika šansa da neka raketa pogodi brod. Morali bi isplatiti od 30 do 40 milijuna dolara po tankeru i jednostavno je neisplativo - kaže Bacalja.

Dodatni problem su, navodi, male i brze iranske brodice napunjene eksplozivom. Iranci su preuzeli ukrajinske taktike, kojima se inače bore protiv Rusa na Crnome moru. Situacija je, kaže, dodatno eskalirala samo nakon najave o mogućim minama na brodskim rutama. Ako se pokažu istinitima, nitko više neće preuzimati rizike da ondje prolazi.

- Može američki predsjednik obećati da će čuvati brodove mornaricom, ali to ne znači ništa. Razminiranje dugo traje, a i pitanje je kad će tankeri ondje moći normalno zaploviti. Jednom su to već napravili u povijesti pa se zna kakvi ih problemi očekuju - kaže Bacalja.

Naime, situacija podsjeća na takozvani “rat tankera” iz 1980-ih tijekom iransko-iračkog sukoba, kad su obje strane napadale naftne tankere u Perzijskom zaljevu. Tad je jedna iranska mina teško oštetila američki ratni brod USS Samuel B. Roberts, nakon čega su Sjedinjene Američke Države pokrenule veliku vojnu operaciju protiv iranske mornarice.