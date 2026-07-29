I Josip Varvodić i Dragan Primorac tvrde da imaju većinsku podršku iako je to nemoguće. Obojica obećavaju promjene, više transparentnosti i kontrole u sportu koji je u zadnje vrijeme zasjenjen ozbiljnim aferama
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Danas izbori za šefa HOO-a: Jedan će dobiti u ruke milijune, a drugi shvatiti da je iznevjeren
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Za hrvatski sport je u srijedu "Dan D" jer će prvi put nakon 24 godine Hrvatski olimpijski odbor dobiti novog predsjednika nakon ostavke Zlatka Mateše. HOO je krovna sportska organizacija koja ove godine raspolaže sa 64,5 milijuna eura te oni dalje raspoređuju državni novac za 88 nacionalnih sportskih saveza. Iako su tri kandidata za predsjednika, Dragan Primorac i Josip Varvodić su glavni takmaci za fotelju koja ne nosi plaću, ali nosi golemi utjecaj. Upitno je ima li treći kandidat, Miroslav Buljan, uopće potrebne potpise i nakon predaje kandidature u zatvorenoj omotnici uopće nije javno istupao.
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