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BRUTALNO NASILJE

FOTO Maloljetnika koji je napao mladića u Sl. Brodu doveli na sud. Čeka se odluka o pritvoru

Piše Danijela Mikola,
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FOTO Maloljetnika koji je napao mladića u Sl. Brodu doveli na sud. Čeka se odluka o pritvoru
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Foto: Plus portal
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Odvjetnik maloljetnika je rekao kako on još nije napunio 17 godina pa ga saslušava sudac istrage pred sudom za mladež.

Maloljetnik osumnjičen da je u noći sa subote na nedjelju brutalno pretukao 31-godišnjaka u Slavonskom Brodu uhićen je u utorak poslijepodne, a u srijedu ujutro doveden je na Općinski sud. Sudac za mladež odlučit će hoće li se maloljetnik braniti sa slobode ili će mu biti određen istražni zatvor, istražni zatvor u domu, mjere opreza ili druge privremene mjere.

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Odvjetnik Zoran Mataić VIDEO
Odvjetnik Zoran Mataić | Video: Danijela Mikola/24sata

- On je maloljetnik, još nije napunio 17 godina. Uhićen je jučer oko 14.30 sati, a jutros oko 7 sati predan je pritvorskom nadzorniku. Sukladno proceduri očekuje se ročište pred sucem za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu - rekao je odvjetnik maloljetnika Zoran Mataić.

Dodao je da će sudac odluku donijeti na temelju prijedloga državnog odvjetnika.

Foto: Plus portal

- Sudac će odlučiti hoće li ga pustiti na slobodu, odrediti mu istražni zatvor ili istražni zatvor u domu, mjere opreza ili određene privremene mjere. Za sada to ne znamo. Sadržaj ćemo vidjeti na samom ročištu - rekao je Mataić, koji će prisustvovati ročištu.

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Maloljetnik je na sud doveden u pratnji policije. Policija ga sumnjiči za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede 31-godišnjaku.

Za napad se doznalo nakon što se društvenim mrežama proširila snimka događaja. Na snimci dugoj 58 sekundi vidi se skupina od sedam ili osam mladića okupljenih oko muškarca koji nepomično leži na cesti. Maloljetnik više puta šakama i nogama udara 31-godišnjaka dok leži na tlu i ne pruža otpor. 

Foto: Facebook

Sestra napadnutog muškarca rekla je za 24sata da je njezin brat ozlijeđen i u šoku. Prema njezinim riječima, vraćao se sam iz izlaska kada mu je skupina mladića počela dobacivati i provocirati ga.

- Brat ih je prvo ignorirao, ali su oni krenuli za njim. Rekao im je da ga ostave na miru i da ide kući, no nastavili su ga provocirati. Počeo je trčati, ali su krenuli za njim. Pao je i tada su ga dohvatili. Nije pružao otpor, a nakon udarca nogom u glavu izgubio je svijest - rekla je. Više o tome pročitajte ovdje.

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