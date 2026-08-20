Zastupnici na dva dana prekidaju odmor. Predsjednik države u Sabor ne dolazi, a građani kažu: Struka mora riješiti problem
SABORSKA SJEDNICA ZA SPAS PLUS+
Danas je izvanredna sjednica zbog otpada u Gospiću! 'Tko ne dođe, Lika će mu zapamtiti'
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Saborski zastupnici s godišnjeg odmora pozvani su na dvodnevnu izvanrednu sjednicu Sabora, koju je tražio predsjednik Zoran Milanović zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, ali i na drugim lokacijama u Hrvatskoj. Kako neslužbeno doznajemo, Milanović ne dolazi na sjednicu. Ako je suditi prema najavama, velika većina zastupnika prekida dvomjesečni godišnji odmor zbog slučaja zagađenja Like. HDZ se raduje sjednici, a Ante Sanader (HDZ) poručuje kako će to biti prilika da građani čuju istinu od mjerodavnih stručnjaka koji se bave tim problemom i da se ne šire neistine.
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