Danas još sunčano i vruće, ali od srijede nam stiže promjena

Danas će biti sunčano i vruće. Ujutro po kotlinama i uz rijeke moguća kratkotrajna magla, a popodne će mjestimice biti male naoblake. Vjetar na kopnu slab, javlja DHMZ.

Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, a od sredine dana sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 32 °C.

Foto: DHMZ

- U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i vruće, a ujutro uz rijeke može biti kratkotrajne magle. Jutro i dalje svježe, uz temperaturu zraka oko prosječne za ovo doba rujna, a danju toplije od prosjeka, uglavnom oko 31 °C. Vrlo toplo i vruće bit će u središnjoj Hrvatskoj, uz pretežno sunčano vrijeme. Najniža temperatura između 12 i 15 °C, a najviša oko 30 °C. Uz rijeke također ujutro može biti kratkotrajne magle. Magle će ujutro najvjerojatnije biti i po kotlinama gorskih krajeva. Danju i na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, tek povremeno uz umjerenu naoblaku. Uz obalu će ujutro puhati umjerena, na udare jaka bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutro u gorju svježe uz temperaturu zraka oko 10 °C, na moru od 19 do 22 °C, a danju posvuda vrlo toplo i vruće. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sunčano i vruće, ali na moru uz ipak malo nižu dnevnu temperaturu zraka od subotnje. Ujutro uz obalu umjerena bura, danju vjetar s mora, sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnju svježinu u unutrašnjosti relativno brzo zamijenit će vrućina. Na jugu Hrvatske najviša temperatura zraka između 29 i 32 °C, u zaobalju i malo viša, pa se osvježenje može potražiti u moru čija je temperatura između 23 i 25 °C. Bit će sunčano, ujutro uz buru, danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar - prognozirala je za HRT dipl. ing. Dunja Plačko-Vršnak.

Ponedjeljak sunčan uz jutarnju maglu

I na početku tjedna bit će sunčano i uglavnom vedro te vruće. Ujutro u unutrašnjosti moguća lokalna kratkotrajna magla, osobito u kotlinama i uz rijeke.

Foto: DHMZ

Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne i umjeren jugozapadni, na otocima i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C.

Do utorka još stabilno pa promjenjivije

Foto: DHMZ

- Početkom sljedećeg tjedna na kopnu će prevladavati sunčano i većinom vruće, uz i dalje svježa jutra. U srijedu će zapuhati do umjeren jugozapadnjak, a prema večeri raste vjerojatnost za poneki lokalni pljusak i grmljavinu, uglavnom na zapadu. I na Jadranu pretežno sunčano i vruće. U srijedu uglavnom u Istri raste vjerojatnost za poneki lokalni pljusak praćen grmljavinom. Nakon jugozapadnog i sjeverozapadnog vjetra potkraj utorka zapuhat će jugo - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.