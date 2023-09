Jesen će još malo pričekati! Temperature se penju do 32 °C, probleme radi bura na Jadranu

Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Vjetar uglavnom slab, u gorju umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita još i jaka, poslijepodne će većinom okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 °C, u gorju malo niža.

Foto: DHMZ

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije dan će biti vruć. Bura će još mjestimice biti jaka, ujutro podno Biokova i s olujnim udarima.

I na jugu Hrvatske prevladavajuće sunčano uz mjestimice jaku buru, koja će sredinom dana oslabjeti, prognoza je meteorologinje Tanje Renko.

I u idućim danima nastavit će se stabilno vrijeme, a prevladavajući vjetar i dalje će biti bura.

Vrijeme sutra

Sunčano, u većini predjela i vedro. Ujutro po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab istočni i sjeveroistočni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a ujutro uz obalu mjestimice umjerena bura, podno Velebita i jaka. Minimalna temperatura zraka od 11 do 15, a na Jadranu od 20 do 24 °C. Maksimalna uglavnom između 29 i 32 °C, a u gorju malo niža.

I dalje na snazi žuti meteoalarm zbog vjetra