Danas malo kiše pa - snijeg, alarm su upalili za dvije regije

U ponedjeljak će u Hrvatskoj biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Dalmaciji moguće i grmljavinom. U sjevernim i istočnim kopnenim krajevima kiša se ujutro može mjestimice smrzavati na hladnom tlu, a krajem dana prelazit će u susnježicu i snijeg.

Foto: Screenshot/DHMZ

Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, poslijepodne sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, od sredine dana najprije na sjevernom dijelu u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, u noći buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15 °C, glasi prognoza vremena DHMZ-a.

Zbog snijega i poledice upaljen je žuti meteoalarm za Zagrebačku i Osječku regiju. U žutom su zbog jakog vjetra Dubrovačka regija, Srednja i Južna Dalmacija, a ostatak zemlje je bez upozorenja.

Foto: Screenshot/DHMZ

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova, prognoza vremena za ponedjeljak i nadolazeće dane.

U ponedjeljak će na istoku Hrvatske biti oblačno, mjestimice s kišom koja bi se tijekom hladnog jutra mogla smrzavati na tlu. U drugom dijelu dana češća kiša, navečer i u noći i snijeg. Ujutro će ponegdje puhati jugozapadni, navečer sjeveroistočni vjetar. Toplije će biti na zapadu Slavonije, te u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također prevladavati oblačno vrijeme s povremenom kišom, koja će navečer ponegdje prelaziti u snijeg. Ujutro će mjestimice puhati jugozapadnjak, zatim sjeveroistočni vjetar.

Povremena kiša past će i u oblačnom gorju. Snijega će biti uglavnom u najvišim predjelima, tek u noći na utorak i drugdje. Na sjevernom Jadranu kraća sunčana razdoblja, a kiša će pasti ponajprije na Kvarneru. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, na moru i jugo slabjet će i duž obale okretati na sjeverozapadni vjetar, u noći na buru.

Ovdje svakodnevno pratite prognozu vremena 24sata

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenjivo s povremenom kišom, ponegdje i grmljavinom. Još ujutro će puhati umjereno i jako jugo, a navečer sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 9 do 15 °C, u unutrašnjosti malo niža.

I na jugu Hrvatske promjenjiva naoblaka, povremena kiša, a u drugom dijelu dana i jači pljusak s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako, ponegdje i vrlo jako jugo i južni vjetar. Temperatura zraka većinom od 10 do 15 °C, ujutro u zaobalju niža.

U nastavku tjedna promjenjivo

- U utorak prestanak oborine i razvedravanje, pa će ujutro u srijedu u kopnenom području opet biti hladno. No, ubrzo stiže novo naoblačenje s kišom, potkraj srijede i u četvrtak češćom i obilnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Jačanjem jugozapadnog vjetra osjetno će zatopliti.

- I na Jadranu od srijede toplije uz umjereno i jako jugo. Češća i obilna kiša u drugom dijelu srijede i u četvrtak, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom. U utorak duž obale umjerena do jaka bura i sunčanije, a još malo kiše samo ujutro u Dalmaciji- prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ.