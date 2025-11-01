Danas neuobičajeno toplo, a već sljedeći tjedan za zimske jakne

Danas će u većini predjela biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, rijetko može biti dugotrajnija. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice uz mogućnost za malo kiše. Vjetar uglavnom slab, od sredine dana ponegdje umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, a navečer na sjevernom Jadranu jugo.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura većinom između 18 i 23 °C, u Gorskom kotaru mjestimice malo niža, javlja DHMZ.

U nedjelju ponegdje kiša

Foto: DHMZ

U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom. Drugdje djelomice sunčano, prema kraju dana jače naoblačenje te kiša uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. U unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u najvišem gorju i jak. Na Jadranu slabo i umjereno, prema kraju dana ponegdje jako jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 12 i 17 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 18 do 23 °C.

Na blagdan Svih Svetih neuobičajeno toplo

Pula: Obilazak grobova noću uoči blagdana Svih svetih | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

- Na istoku Hrvatske nakon jutarnje magle tijekom blagdana Svih svetih većinom sunčano, te mirno ili uz slabo do umjeren jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 10 °C, a najviša dnevna do 24 °C, što je za studeni neobično toplo. U mirnoj središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje toplo kao rijetko kad u ovo doba godine. Ujutro od 8 do 12 °C, danju od 18 do 23 °C, ovisno o dugotrajnosti magle. A ako u vožnji svjetla uključite zbog magle, dobro će vam doći i poslije - zbog zakonske obveze. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ali u Rijeci i okolici bi povremeno mogla i padati kiša. Jutarnja magla u gorju ponegdje gusta. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10 °C, na obali i otocima od 13 do 16 °C. Najviša između 16 i 20 °C. I u danju pretežno sunčanoj i toploj Dalmaciji ujutro u unutrašnjosti lokalno može biti magle. Vjetar slab, povremeno umjeren s mora, a more mirno i malo valovito. Ujutro temperatura zraka od 13 do 17 °C, u unutrašnjosti oko 9 °C, a najviša poslijepodnevna između 20 i 23 °C. Podjednako toplo i na krajnjem jugu Hrvatske, uz obilje sunčanog vremena. Povremeno umjeren zapadnjak, ujutro i burin koji će samo malo mreškati mirno more. U noći i ujutro gdjegod bi moglo biti magle, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys.

Od ponedjeljka svježije, ponegdje kiša

Kišovito vrijeme u Zagrebu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

- I u nedjelju na kopnu razmjerno toplo, i dalje s južinom, ali uz novo naoblačenje sa zapada. Kišit će glavninom u gorju, a potkraj dana i u noći na ponedjeljak u većini unutrašnjosti. Razvedravanje će krenuti sa sjevera već u drugom dijelu ponedjeljka, uz zamjetan pad dnevne temperature i umjeren sjeverni vjetar. Od utorka stabilno i mirno, ujutro svježe, u gorju mraz.

Na Jadranu u nedjelju s umjerenim jugom promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, uglavnom na sjeveru. U ponedjeljak prolazno pljuskovi i grmljavina, a s razvedravanjem sa sjevera okretat će na mjestimice jaku buru koja će oslabjeti tijekom sunčanog i malo hladnijeg utorka - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.