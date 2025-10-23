Danas obilna kiša, moguće i poplave, puhat će olujni vjetar, DHMZ upalio narančasti alarm

Hrvatsku u četvrtak očekuje izrazito promjenljivo i vjetrovito vrijeme, uz česte oborine i mogućnost lokalnih nevremena. Prema najnovijoj prognozi, na zapadu zemlje prevladavat će pretežno oblačno vrijeme, dok će u ostalim krajevima biti promjenljivo oblačno. Kiša će padati mjestimice, a najobilnija se očekuje na Jadranu i u njegovoj blizini, osobito na sjevernom dijelu obale i u Gorskoj Hrvatskoj.

Glavnina oborina stiže prema večeri i tijekom noći, kada su mogući i izraženiji pljuskovi te grmljavina. Lokalno se ne isključuje mogućnost nevremena, pa se građanima savjetuje oprez, osobito u priobalju i gorju.

Vjetar će biti umjeren do jak jugozapadni i južni, u gorju povremeno i olujan. Na Jadranu se jugo pojačava na jako do olujno, a navečer će vjetar okretati na jugozapadnjak. Temperature zraka tijekom dana kretat će se između 17 i 22 °C, dok će na krajnjem istoku dosezati i do 24 °C.

U Zagrebu će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme, s više oblaka i mogućnošću slabih oborina tijekom dana, dok se obilniji pljuskovi i grmljavina očekuju prema večeri. Vjetar će biti umjeren do jak, a u okolnom gorju navečer može biti i olujan. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će između 19 i 21 °C.

DHMZ je za četvrtak izdao narančasta upozorenja za gospićku i riječju regiju zbog jakog vjetra i obilne kiše te za riječku i žuto zbog grmljavinskih nevremena. ZA zapadnu obalu Istre, Kvarner i velebitski kanal izdali su narančasti alarm zbog olujnog vjetra. Za karlovačku regiju, Dalmaciju i dubrovačku regiju izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra te za kninsku i splitsku regiju zbog jakog vjetra i grmljavinskog nevremena.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.