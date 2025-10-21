Potop u Rijeci! Pogledajte video

Prometnice u Rijeci su poplavljene nakon kiše, javlja Rijeka Danas. Najkritičnija točka, nalazi se ispod nadvožnjaka kod 3. maja, gdje se voda zbog loše odvodnje počinje nakupljati već nakon nekoliko sati kiše.

Zbog obilne kiše se ta dionica i prije zatvarala za promet. Tijekom posljednjeg “potopa”, ta je dionica bila zatvorena nekoliko sati, a vozila su se morala preusmjeravati alternativnim pravcima prema Costabelli i Turniću.

Prema prognozama meteorologa, kiša će u Rijeci padati i u nastavku dana. Građanima se savjetuje oprez u prometu, a vozačima preporučuje da izbjegavaju najniže dijelove grada, osobito podvožnjake i ulice poznate po zadržavanju vode.