Brrrrr! Sutra je moguć i snijeg

Danas će u unutrašnjosti u prvom dijelu dana biti pretežno oblačno, ponegdje malo kiše. Popodne sunčana razdoblja, mjestimična kiša uglavnom u Slavoniji i Lici. Na Jadranu djelomice, na sjevernom dijelu i pretežno sunčano, samo na jugu moguća kiša. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu slaba i umjerena bura, ponegdje na udare jaka, podno Velebita prijepodne olujna, a popodne na jugu prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15, na Jadranu 15 do 20 °C, javalja DHMZ.

U ponedjeljak olujna i orkanska bura, u gorju moguć snijeg

Foto: DHMZ

Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U najvišem gorju može biti snijega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim, prema kraju dana podno Velebita i orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu 8 i 13 °C. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15, na Jadranu do 18 °C.

Nedjelja na moru pretežno sunčana, bura, a na kopnu gdjekad malo kiše

- U nedjelju u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo i pretežno oblačno. Mjestimice će biti i kiše, i to uglavnom u zapadnim krajevima. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 9 °C, a dnevna između 12 i 15 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti umjereno i pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, osobito prijepodne i sredinom dana. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu uglavnom suho te djelomice sunčano, pa i sunčanije. U gorskim krajevima većinom oblačno, mjestimice s kišom. Uz obalu će puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 7 °C, uz obalu između 9 i 11 °C. Dnevna od 8 do 11 °C, na moru između 15 i 18 °C. U Dalmaciji pretežno sunčano, u njezinoj unutrašnjosti mjestimice s umjerenom nablakom. Uz obalu će puhati umjerena do jaka bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Danju razmjerno toplo s dnevnom temperaturom uglavnom od 17 do 19 °C, a jutarnja će biti između 7 i 9 °C, uz obalu od 10 do 13 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske podjednaka temperatura uz prevladavajuće sunčano vrijeme, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

Sljedeći tjedan i dalje ponegdje oborine, jak vjetar

Idućih dana u unutrašnosti promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a u noći s ponedjeljka na utorak u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će u srijedu postupno oslabjeti. Na Jadranu barem djelomice sunčano, ali u ponedjeljak uz više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će umjerena i jaka, povremeno i olujna bura i sjeverni vjetar - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.