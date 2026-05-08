MONSTRUM Travica u Osijeku osuđen na 20 godina zatvora za jezive zločine nad braniteljima!

Na Županijskom sudu u Osijeku danas u 12 sati bit će objavljena presuda Željku Travici (64), optuženom za ratni zločin nad hrvatskim braniteljima i policajcima u Ceriću 1991. godine. Tužiteljstvo ga tereti da je nakon pada Cerića, kao pripadnik Teritorijalne obrane Mirkovci, sudjelovao u zlostavljanju i ubojstvima ratnih zarobljenika. Prema optužnici, zajedno s drugim pripadnicima TO-a sudjelovao je u strijeljanju osmorice zarobljenih policajaca i HOS-ovaca koji su prethodno položili oružje.

Tijekom suđenja svjedočili su bivši pripadnici HOS-a koji su opisivali brutalna fizička i psihička zlostavljanja, tvrdeći da ih je upravo Travica tukao, vezao i prijetio im smrću. Travica je uhićen prošle godine u Francuskoj prema međunarodnoj tjeralici te izručen Hrvatskoj, a zanimljivo je da je nakon rata godinama živio u Mirkovcima i bio politički aktivan.

