Danas promjenjivo, ponegdje s kišom, a sljedeći tjedan vrućine

Danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne u unutrašnjosti, i to ponajprije uz granicu sa Slovenijom, ali i mjestimice na istoku, postoji mogućnost za lokalne pljuskove.

Foto: DHMZ

Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30 °C, javlja DHMZ.

Vrući ponedjeljak

Foto: DHMZ

Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, uglavnom na istoku. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, poslijepodne na Jadranu prolazno umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 °C.

Nedjelja sunčana, ali negdje je moguća i kiša

- Ni nedjelja na istoku Hrvatske neće biti u potpunosti vedra. Ipak, prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, tek lokalno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 16 °C, a dnevna od 27 do 30 °C. I u središnjoj Hrvatskoj nedjelja će obilovati sunčanim vremenom.

No, povremeno će biti i umjerene naoblake, a poslijepodne se uz granicu sa Slovenijom može pojaviti i kratkotrajni pljusak. Lokalno će zapuhati i umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura će s jutarnjih 13 do 16 °C tijekom dana porasti na 27 ili 28 °C. Na zapadu više oblaka u noći i u nedjelju ujutro.

Moguće je pritom i malo kiše, osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Danju će prevladavati sunčano. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorju s jakim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 13 °C u gorju do 21 °C na otocima. Najviša dnevna od 24 do 29 °C.

Umjeren južni i jugozapadni vjetar puhat će i u Dalmaciji, a jugo na otocima. More će stoga biti malo i umjereno valovito. Prevladavat će sunčano, prijepodne i vedro. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20 °C, a dnevna od 28 do 30 °C.

Podjednake vrijednosti temperature i na jugu Hrvatske, gdje će također puhati jugo, sredinom dana i umjeren vjetar s mora. Prevladavat će sunčano, s umjerenom naoblakom u drugom dijelu dana - prognozirala je dipl. ing. Tomislava Hojsak za HRT.

Početkom tjedna još toplije

- Idućih dana na kopnu manje oblaka i više vedrine, još u ponedjeljak i poneki pljusak na istoku zemlje. Temperatura zraka u daljnjem porastu, pa će od utorka uz vedrinu prevladavati vrućina te sparina koju će u srijedu olakšati jugozapadnjak.

Na Jadranu osim jugozapadnog vjetra i sjeverozapadni, koji će do sredine tjedna povremeno puhati u najtoplijem dijelu dana. U ponedjeljak većinom sunčano, ujutro na jugu uz mogućnost za pljusak. Zatim vedrina, dnevna vrućina i sve toplije noći - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.