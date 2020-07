U saborsku proceduru Vlada je\u00a0odmah\u00a0uputila\u00a0Zakon o obnovi Grada Zagreba i okolice nakon potresa. To\u010dno \u010detiri mjeseca pro\u0161la su, podsjetimo, od tog razornog potresa koji je napravio \u0161tetu od 11,5 milijardi eura. 25.000 zgrada je o\u0161te\u0107eno, najvi\u0161e na podru\u010djima\u00a0Donjeg i Gornjeg Grada, Medve\u0161\u0107aka, Gornje\u00a0Dubrave, Maksimira, podsljemenske zone\u00a0i Sesveta.

Zastupnici \u0107e ga raspraviti idu\u0107i tjedan, u utorak, a drugo \u010ditanje na dnevnom redu \u0107e biti krajem kolovoza, \u0161to zna\u010di da \u0107e ga po\u010detkom rujna i usvojiti. Osim tog Zakona, Vlada \u0107e na dana\u0161njoj sjednici Vlade usvojiti i izvje\u0161\u0107a o \u0161estomjese\u010dnom predsjedanju Hrvatske Vije\u0107em EU, kao i izvanrednom sastanku Vije\u0107a na kojem je usvojen sedmogodi\u0161nji prora\u010dun EU i Plan oporavka od korona krize. Podsjetimo, u toj omotnici Hrvatska \u0107e dobiti 22 milijarde eura.

- \u010cestitam svim \u010dlanovima i \u010dlanicama Vlade na dobivenom povjerenju. \u017delim zahvaliti i svim na\u0161im sugra\u0111anima na povjerenju koje su nam dali na izborima 5. srpnja, na\u0161im partnerima u okviru parlamentarne ve\u0107ine u izradi programa Vlade.\u00a0Kao \u0161to smo i obe\u0107ali, na prvoj sjednici Vlade Zakon o obnovi je na dnevnom redu - poru\u010dio je novi/stari premijer Andrej Plenkovi\u0107 na po\u010detku.

Naglasio je kako je rije\u010d o Zakonu koji treba osigurati temeljne principe organizirane obnove po svim pravilima struke i da se sa\u010duva povijesna i umjetni\u010dka vrijednost Grada Zagreba.

- Svoj obol pri izradi zakona dali su gra\u0111evinari, arhitekti, povjesni\u010dari umjetnosti, konzervatori, poslovna udru\u017eenja, komore, brojni gra\u0111ani, predstavnici\u00a0 Grada Zagreba. Odnosi se na vrlo \u0161irok krug ljudi, dugoro\u010dan je i zbog toga smo u raspravi proteklih tri mjeseca \u017eeljeli da pro\u0111e javno savjetovanje, koje je iznjedrilo 400-tinjak komentara. Dio sugestija je ve\u0107 unesen u ovaj nacrt - poru\u010dio je.\u00a0

\u017delja Vlade, dodao je, da se o ovom Zakonu postigne \u0161to \u0161iri konsenzus i s drugim strankama i s drugim dionicima.

- \u017delimo da zakonski okvir bude jasan, transparentan i provediv. Pitanje koje smatram posebno va\u017enim je ono koje se ti\u010de konstrukcijske obnove zgrada i modela financiranja - istaknuo je.

Financiranje konstrukcijske obnove zgrada i\u0161lo bi prema modelu, pojasnio je, da 60 posto financira Vlada, 20 posto jedinice lokalne samouprave i 20 posto vlasnici.\u00a0

- Formirat \u0107emo i Fond za obnovu, koji \u0107e osim same provedbe obnove, biti zadu\u017een i za prikupljanje sredstava za obnovu, naravno, uz podr\u0161ku Vlade i predstavljat \u0107e svojevrsni \"one-stop shop\" za sve informacije koje su bitne sugra\u0111anima - istaknuo je dodav\u0161i da \u0107e Vlada i dalje nastaviti tra\u017eiti izvore financiranja obnove.\u00a0

- To je posebno bitna zada\u0107a na kojoj smo se ve\u0107 anga\u017eirali - dodao je.\u00a0

Podsjetio je da je Vlada u pro\u0161lom mandatu rebalansom prora\u010duna i iz Fonda za za\u0161titu okoli\u0161a osigurali 100 milijuna kuna za interventne aktivnosti na krovovima, dimnjacima, dizalima, zabatnim zidovima, 41 milijun kuna iz Fonda za kondenzacijske bojlere te da je tro\u0161ak svih onih koji su ve\u0107 nekoliko mjeseci u Studentskom centru Cvjetno naselje preuzela Vlada.

- Sa Svjetskom bankom smo dogovorili zajam od 200 milijuna dolara, koji se odnosi na zdravstvene i \u0161kolske ustanove u Zagrebu. Razgovaramo s Razvojnom bankom Vije\u0107a banke o povoljnom kreditu, kojeg \u0107emo nastojati usmjeriti za financiranje privatnih ku\u0107a i zgrada. Podnijeli smo i zahtjev za Europski fond solidarnosti i imamo naznake da bi ve\u0107 po\u010detkom kolovoza mogla biti donesena odluka o isplati akontacije od 89 milijuna eura, a ukupni iznos trebao bi biti do 500 milijuna eura\u00a0- dodao je.

Naglasio je kako su razmjeri potresa veliki te da \u0107e biti 10 godina posla za obnovu.

Darko Horvat, nasljednik Predraga \u0160tromara na \u010delu ministarstva graditeljstva, prostornog ure\u0111enja, ali i novog resora, dr\u017eavne imovine, istaknuo je kako je konstrukcijska obnova veliki financijski izazov.

- Kad je rije\u010d o zgradama javne namjene, njihova obnova \u0107e se u potpunosti financirati sredstvima vlasnika, odnosno osniva\u010da - dodao je.

Ministrica kulture i medija, Nina Obuljen Kor\u017einek, istaknula je kako se u ovom kompleksnom poslu najve\u0107i dio Fonda zgrada\u00a0nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini Zagreba.

- Vodit \u0107e se ra\u010duna da se primjene najsuvremenije tehnologije i pristupi, kako bi se unaprijedila i vrijednost tog Fonda zgrada, ali da istovremeno minuciozno \u010duvamo kulturno-povijesne vrijednosti Grada Zagreba. Sigurno je pred nama dugotrajna obnova, ali obnavljali smo kulturno-povijesne spomenike i nakon rata, nakon razornih potresa u Hrvatskoj i imamo znanje i stru\u010dnjake koji \u0107e to mo\u0107i napraviti - poru\u010dila je.

Ministar financija, Zdravko Mari\u0107, istaknuo je kako su primarni fokus sredstva EU fondova i me\u0111unarodnih financijskih institucija.

- Financijski aspekt, koji je zna\u010dajan, mora biti preto\u010den u jedan zna\u010dajan doprinos gospodarskim aktivnostima u smislu doprinosa i BDP-u jer je evidentno da \u0107e jako puno biti investicijskog, gra\u0111evinskog i drugog posla na tome - rekao je.

Vlada je usvojila i Zakon o potvr\u0111ivanju Ugovora o zajmu izme\u0111u Republike Hrvatske i Me\u0111unarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i ja\u010danja pripravnosti javnog zdravstva.

- Ovdje se radio 183,9 milijuna eura vrijednog ugovora o zajmu. Projekt uklju\u010duje uspostavljanje institucionalnog i koordinacijskog kapaciteta za planiranje i provedbu potporne sanacije i obnovu javnih zgrada o\u0161te\u0107enih u potresu, olak\u0161avanje uspostave klju\u010dnih zdravstvenih i obrazovnih usluga nakon potresa te ja\u010danje klju\u010dnih kapaciteta sustava pripravnosti javnog zdravstva i zdravstvene za\u0161tite za prevenciju i u\u010dinkovit nadzor izbijanja zaraznih bolesti u budu\u0107nosti - istaknuo je Mari\u0107.\u00a0

Uvjeti zajma su, dodao je, 14,5 godina, pet godina po\u010deka, \u0161estomjese\u010dni EURIBOR\u00a0i +0,75 posto fiksne mar\u017ee.

Ministar zdravstva Vili Bero\u0161 ispravio je ravnatelja HZJZ-a, Krunoslava Capaka, u brojkama novozara\u017eenih od korona virusom.\u00a0

- Posljednja 24 sata imamo 81 novi slu\u010daj, on je zabunom iznio brojku od 86 - poru\u010dio je dodav\u0161i kako je pola novopozitivnih samoizolacije.

Poznata \u017eari\u0161ta oko no\u0107nih klubova u Zagrebu i samostana u \u0110akovu, dodao je, stavljena su pod kontrolu.\u00a0

- Pod kontrolom su i manje grupirana u Sisa\u010dko-moslava\u010dkoj i Viroviti\u010dko-podravskoj \u017eupaniji, jo\u0161 uvijek je aktivno \u017eari\u0161te u Ivankovu u Vukovarsko-srijemskoj. Ostale kontinentalne \u017eupanije su uglavnom mirne, u primorskim je zabilje\u017eeno nekoliko manjih grupiranja - poru\u010dio je.

Premijer je poru\u010dio kako o\u010dekuje tijesnu suradnju ministra Bero\u0161a, ministrice Brnjac, ministra vanjskih poslova Grli\u0107 Radmana i ministra Bo\u017einovi\u0107a po pitanju korona virusa.

- Da obavimo kvalitetne konzultacije kako bismo kombinirali sa onim \u0161to radimo u zemlji sa na\u0161im ambicijama da odr\u017eimo \u0161to je mogu\u0107e bolju turisti\u010dku sezonu - poru\u010dio je.

Ministar unutarnjih poslova i na\u010delnik Nacionalnog sto\u017eera, Davor Bo\u017einovi\u0107, istaknuo je kako je u Hrvatskoj u ovom trenutku 619.431 turist.

- Najbrojniji su iz Njema\u010dke, Slovenije, Poljske, \u010ce\u0161ke, Austrije - rekao je dodav\u0161i kako raste broj prijava za ulazak u Hrvatsku preko aplikacije EnterCroatia.\u00a0

- U zadnjih 18 sati se prijavilo 64.573 osobe - rekao je.

\u00a0

Model obnove zgrada nakon potresa: 60% Vlada, 20% lokalne jedinice, 20% vlasnici

Prva sjednica Vlade u novom mandatu održava se danas u 13 sati u Banskim dvorima...

<p>Nakon što su jučer dobili povjerenje od saborskih zastupnika, <strong>Vlada je već danas odradila prvu sjednicu u novom sastavu i s četiri ministarstva manje nego do sada. Tu su i nova lica,</strong> poput Nataše Tramišak, koja je preuzela ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova od Marka Pavića, Nikoline Brnjac, koja je naslijedila Garija Cappellija na čelu turizma, ali joj se pripojio i sport te SDSS-ov Boris Milošević kao potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava. No, jedan ministar im je nedostajao - Ivan Malenica, ministar uprave i pravosuđa, koji je u izolaciji jer je pozitivan na korona virus.</p><p>PRATITE UŽIVO:</p><p>U saborsku proceduru Vlada je odmah uputila <strong>Zakon o obnovi Grada Zagreba i okolice nakon potresa</strong>. Točno četiri mjeseca prošla su, podsjetimo, od tog razornog potresa koji je napravio štetu od 11,5 milijardi eura. 25.000 zgrada je oštećeno, najviše na područjima Donjeg i Gornjeg Grada, Medvešćaka, Gornje Dubrave, Maksimira, podsljemenske zone i Sesveta.</p><p>Zastupnici će ga raspraviti idući tjedan, u utorak, a drugo čitanje na dnevnom redu će biti krajem kolovoza, što znači da će ga početkom rujna i usvojiti. Osim tog Zakona, Vlada će na današnjoj sjednici Vlade usvojiti i izvješća o šestomjesečnom predsjedanju Hrvatske Vijećem EU, kao i izvanrednom sastanku Vijeća na kojem je usvojen sedmogodišnji proračun EU i Plan oporavka od korona krize. Podsjetimo, u toj omotnici Hrvatska će dobiti 22 milijarde eura.</p><p>- Čestitam svim članovima i članicama Vlade na dobivenom povjerenju. Želim zahvaliti i svim našim sugrađanima na povjerenju koje su nam dali na izborima 5. srpnja, našim partnerima u okviru parlamentarne većine u izradi programa Vlade. Kao što smo i obećali, na prvoj sjednici Vlade Zakon o obnovi je na dnevnom redu - poručio je <strong>novi/stari premijer Andrej Plenković na početku.</strong></p><p>Naglasio je kako je riječ o Zakonu koji treba osigurati temeljne principe organizirane obnove po svim pravilima struke i da se sačuva povijesna i umjetnička vrijednost Grada Zagreba.</p><p>- Svoj obol pri izradi zakona dali su građevinari, arhitekti, povjesničari umjetnosti, konzervatori, poslovna udruženja, komore, brojni građani, predstavnici Grada Zagreba. Odnosi se na vrlo širok krug ljudi, dugoročan je i zbog toga smo u raspravi proteklih tri mjeseca željeli da prođe javno savjetovanje, koje je iznjedrilo 400-tinjak komentara. Dio sugestija je već unesen u ovaj nacrt - poručio je. </p><p>Želja Vlade, dodao je, da se o ovom Zakonu postigne što širi konsenzus i s drugim strankama i s drugim dionicima.</p><p>- Želimo da zakonski okvir bude jasan, transparentan i provediv. Pitanje koje smatram posebno važnim je ono koje se tiče konstrukcijske obnove zgrada i modela financiranja - istaknuo je.</p><p>Financiranje konstrukcijske obnove zgrada išlo bi prema modelu, pojasnio je, da <strong>60 posto financira Vlada, 20 posto jedinice lokalne samouprave i 20 posto vlasnici. </strong></p><p>- Formirat ćemo i <strong>Fond za obnovu</strong>, koji će osim same provedbe obnove, biti zadužen i za prikupljanje sredstava za obnovu, naravno, uz podršku Vlade i predstavljat će svojevrsni "one-stop shop" za sve informacije koje su bitne sugrađanima - istaknuo je dodavši da će Vlada i dalje nastaviti tražiti izvore financiranja obnove. </p><p>- To je posebno bitna zadaća na kojoj smo se već angažirali - dodao je. </p><p>Podsjetio je da je Vlada u prošlom mandatu rebalansom proračuna i iz Fonda za zaštitu okoliša osigurali 100 milijuna kuna za interventne aktivnosti na krovovima, dimnjacima, dizalima, zabatnim zidovima, 41 milijun kuna iz Fonda za kondenzacijske bojlere te da je trošak svih onih koji su već nekoliko mjeseci u Studentskom centru Cvjetno naselje preuzela Vlada.</p><p>- Sa Svjetskom bankom smo dogovorili zajam od 200 milijuna dolara, koji se odnosi na zdravstvene i školske ustanove u Zagrebu. Razgovaramo s Razvojnom bankom Vijeća banke o povoljnom kreditu, kojeg ćemo <strong>nastojati usmjeriti za financiranje privatnih kuća i zgrada</strong>. Podnijeli smo i zahtjev za Europski fond solidarnosti i imamo naznake da bi već početkom kolovoza mogla biti donesena odluka o isplati akontacije od 89 milijuna eura, a ukupni iznos trebao bi biti do 500 milijuna eura - dodao je.</p><p>Naglasio je kako su razmjeri potresa veliki te da će biti <strong>10 godina posla za obnovu.</strong></p><p><strong>Darko Horvat</strong>, nasljednik Predraga Štromara na čelu ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja, ali i novog resora, državne imovine, istaknuo je kako je konstrukcijska obnova veliki financijski izazov.</p><p>- Kad je riječ o zgradama javne namjene, njihova obnova <strong>će se u potpunosti financirati sredstvima vlasnika</strong>, odnosno osnivača - dodao je.</p><p>Ministrica kulture i medija, <strong>Nina Obuljen Koržinek</strong>, istaknula je kako se u ovom kompleksnom poslu najveći dio Fonda zgrada nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini Zagreba.</p><p>- Vodit će se računa da se primjene najsuvremenije tehnologije i pristupi, kako bi se unaprijedila i vrijednost tog Fonda zgrada, ali da istovremeno minuciozno čuvamo kulturno-povijesne vrijednosti Grada Zagreba. Sigurno je pred nama dugotrajna obnova, ali obnavljali smo kulturno-povijesne spomenike i nakon rata, nakon razornih potresa u Hrvatskoj i imamo znanje i stručnjake koji će to moći napraviti - poručila je.</p><p>Ministar financija,<strong> Zdravko Marić</strong>, istaknuo je kako su primarni fokus sredstva EU fondova i međunarodnih financijskih institucija.</p><p>- Financijski aspekt, koji je značajan, mora biti pretočen u jedan značajan doprinos gospodarskim aktivnostima u smislu doprinosa i BDP-u jer je evidentno da će jako puno biti investicijskog, građevinskog i drugog posla na tome - rekao je.</p><p>Vlada je usvojila i Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.</p><p>- Ovdje se radio 183,9 milijuna eura vrijednog ugovora o zajmu. Projekt uključuje uspostavljanje institucionalnog i koordinacijskog kapaciteta za planiranje i provedbu potporne sanacije i obnovu javnih zgrada oštećenih u potresu, olakšavanje uspostave ključnih zdravstvenih i obrazovnih usluga nakon potresa te jačanje ključnih kapaciteta sustava pripravnosti javnog zdravstva i zdravstvene zaštite za prevenciju i učinkovit nadzor izbijanja zaraznih bolesti u budućnosti - istaknuo je Marić. </p><p>Uvjeti zajma su, dodao je, 14,5 godina, pet godina počeka, šestomjesečni EURIBOR i +0,75 posto fiksne marže.</p><h2>Korona virus</h2><p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš ispravio je ravnatelja HZJZ-a, Krunoslava Capaka, </strong>u brojkama novozaraženih od korona virusom. </p><p>- Posljednja 24 sata imamo<strong> 81 novi slučaj,</strong> on je zabunom iznio brojku od 86 - poručio je dodavši kako je pola novopozitivnih samoizolacije.</p><p>Poznata žarišta oko noćnih klubova u Zagrebu i samostana u Đakovu, dodao je, stavljena su pod kontrolu. </p><p>- Pod kontrolom su i manje grupirana u Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji, još uvijek je aktivno žarište u Ivankovu u Vukovarsko-srijemskoj. Ostale kontinentalne županije su uglavnom mirne, u primorskim je zabilježeno nekoliko manjih grupiranja - poručio je.</p><p>Premijer je poručio kako očekuje tijesnu suradnju ministra Beroša, ministrice Brnjac, ministra vanjskih poslova Grlić Radmana i ministra Božinovića po pitanju korona virusa.</p><p>- Da obavimo kvalitetne konzultacije kako bismo kombinirali sa onim što radimo u zemlji sa našim ambicijama da održimo što je moguće bolju turističku sezonu - poručio je.</p><p>Ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera, <strong>Davor Božinović</strong>, istaknuo je kako je u Hrvatskoj u ovom trenutku 619.431 turist.</p><p>- Najbrojniji su iz Njemačke, Slovenije, Poljske, Češke, Austrije - rekao je dodavši kako raste broj prijava za ulazak u Hrvatsku preko aplikacije EnterCroatia. </p><p>- U zadnjih 18 sati se prijavilo 64.573 osobe - rekao je.</p><p> </p>