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VREMENSKA PROGNOZA

Danas prženje, a sutra veliko zahlađenje. Temperatura će pasti i preko deset stupnjeva

Piše Filip Sulimanec,
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Danas prženje, a sutra veliko zahlađenje. Temperatura će pasti i preko deset stupnjeva
Foto: Pixsell//
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Hrvatsku sutra očekuje osjetna promjena vremena. Bit će promjenjivo oblačno i nestabilno, uz povremenu kišu te pljuskove s grmljavinom

Sa zapada će tijekom dana stizati sve više oblaka, a od sredine dana mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji, osobito u Istri, gdje je moguća i jača grmljavinska oluja.

Foto: DHMZ

Istok i jug zemlje zadržat će više sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dok će na Jadranu puhati jugo. Temperatura će ostati visoka: najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 °C, a na istoku lokalno i malo viša.

Vrijeme sutra

Hrvatsku sutra očekuje osjetna promjena vremena. Bit će promjenjivo oblačno i nestabilno, uz povremenu kišu te pljuskove s grmljavinom. Najizraženiji pljuskovi mogući su na Jadranu i u krajevima uz njega, kao i na istoku zemlje. U središnjim predjelima kiše i pljuskova bit će još tijekom noći.

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. U unutrašnjosti će pritom osjetno osvježiti, uz sjeveroistočni i sjeverni vjetar slab do umjeren. Na sjevernom Jadranu puhat će istočni vjetar i bura, dok će u Dalmaciji prevladavati jugo.

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U većini unutrašnjosti temperatura će se kretati između 15 i 20 °C, uz toplije vrijeme na istoku. Na sjevernom Jadranu bit će od 20 do 25 °C, dok će u Dalmaciji najniža temperatura biti između 18 i 23 °C, a najviša od 27 do 30 °C.

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