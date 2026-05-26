Danas se pržimo na 32 °C, ali stiže i nova promjena vremena

Prvi ovogodišnji toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Danas nas u gotovo svim krajevima očekuje pretežno sunčano i izuzetno toplo vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama između 29 i 32 °C.

POGLEDAJTE GALERIJU

Već od ranih jutarnjih sati, temperature su na jugu Hrvatske išle i do 26 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu se očekuje umjerena bura, dok će podno Velebita biti i jakih udara.

Foto: DHMZ

- Poslijepodne je na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak.

Hrvatsku u zadnjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznadprosječno toplog vremena, pri čemu će najizraženija vrućina zahvatiti zapadnu Europu, objavio je ranije DHMZ.

Na vrijeme u Europi utjecat će prostrana anticiklona pozicionirana većinom u zapadnoj Europi. Topli će zrak s juga preko Pirenejskog poluotoka pritjecati prema Francuskoj i Engleskoj gdje će temperatura rasti značajno iznad višegodišnjih prosječnih vrijednosti. U takvoj sinoptičkoj situaciji formiranje toplinskog vala u zapadnoj Europi je vrlo vjerojatno. Na njegovom istočnom rubu vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena.

Stiže osvježenje

Ipak, na osvježenje ne bi trebali dugo čekati. Već u srijedu očekuje se jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, pogotovo u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

- Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno i vrlo jak. Na Jadranu u noći i ujutro te navečer i bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 °C.

*uz korištenje AI-ja