Pljuskovi, snijeg i jak vjetar do kraja tjedna, a onda promjena

U Hrvatskoj će u srijedu biti većinom sunčano, u unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a navečer sa zapada porast naoblake, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ponegdje moguće i slaba oborina, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Vjetar će uglavnom biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro lokalno umjerena bura, poslijepodne jugo i jugozapadnjak, prema kraju dana u jačanju.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva.

Na istoku zemlje zadržat će se sunčano uz prolaznu umjerenu naoblaku, uz jutarnje temperature od -2 do 0 °C i dnevne oko 10 °C. U središnjim krajevima jutro će biti hladnije, od -4 do -1 °C, uz mogućnost lokalne magle. Na zapadu zemlje prijepodne će biti sunčanije, no tijekom dana slijedi porast naoblake, a prema večeri je moguća kiša, u najvišem gorju i snijeg. U Dalmaciji i na jugu prevladavat će sunčano, uz slabljenje bure i jačanje juga tijekom dana.

Iako za srijedu nisu izdana upozorenja, već u četvrtak slijedi osjetna promjena vremena. Za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju izdana su upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a duž obale i zbog jakog vjetra.

Na kopnu se u četvrtak očekuje jače pogoršanje s kišom, lokalno obilnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. U noći na petak i u petak prijepodne u gorju je moguća susnježica i snijeg, dok se poslijepodne sa zapada očekuje postupno razvedravanje. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, koje će u petak okrenuti na jaku do olujnu buru.

Foto: DHMZ

Prema prognozama portala Istramet, nakon prolaska hladne fronte vrijeme će se postupno stabilizirati.

Vikend bi trebao donijeti djelomice sunčano vrijeme uz hladnija jutra i ugodne dnevne temperature, no uz stabilizaciju moguće su i prve morske magle.

- Vrijeme će se smiriti tijekom petka, što je uvod u period stabilnijeg vremena. Vikend donosi djelomice sunčano vrijeme uz hladnija jutra i ugodne dnevne temperature zraka. Puhat će slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. S jačanjem sredozemne anticiklone, vrijeme će se sve više priličiti ranom proljeću, ali sa stabilizacijom nam 'prijete' i prve morske magle - navode.