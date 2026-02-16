Obavijesti

BUĐENJE U MINUSU

I danas nestabilno vrijeme: Do kraja tjedna moguć je i snijeg!

Piše HINA,
Zagreb: Stigla kiša, nestabilno još tjedan dana

Vrijeme luduje. Kiša, snijeg i susnježica prijete s zapada, a Jadran očekuju olujni vjetrovi i grmljavina

Ujutro još djelomice sunčano i većinom suho, sredinom dana sa zapada naoblačenje s mjestimičnom kišom, u unutrašnjosti i susnježicom, uglavnom u gorju i snijegom. Na Jadranu su lokalno vjerojatni i pljuskovi, moguće i obilniji i praćeni grmljavinom, prognoziraju za ponedjeljak meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, potkraj dana na otocima u okretanju na zapadnjak i sjeverozapadnjak, prolazno moguće i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7, u Primorskoj Hrvatskoj između 9 i 13 stupnjeva Celzijusovih.

Foto: DHMZ

- U utorak na kopnu djelomice sunčano. U srijedu postupno naoblačenje s oborinama. U četvrtak većinom oblačno s kišom i snijegom, pri čemu je moguć i snježni pokrivač, osobito u gorju. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar te će osjetno osvježiti.

I na Jadranu u utorak djelomice sunčano. U srijedu promjenjivo, u četvrtak i pretežno oblačno, mjestimice s kišom pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će većinom umjereno, u četvrtak i jako jugo, a u utorak sjeverni i sjeverozapadni vjetar - prognozira za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..

