Danas sunčano, temperature do 21 stupanj. Na Jadranu bura

Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ipak, u unutrašnjosti će povremeno biti više oblaka, ali bez značajnijih oborina.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, dok će na Jadranu puhati bura. Na otvorenom moru mogući su mjestimično jaki i olujni udari bure, što može izazvati poteškoće u prometu i nautičarima.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 16 i 21 °C.

DHMZ je za srijedu za Jadran izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.