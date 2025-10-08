Obavijesti

News

Komentari 0
ŽUTI METEOALARM

Danas sunčano, temperature do 21 stupanj. Na Jadranu bura

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Danas sunčano, temperature do 21 stupanj. Na Jadranu bura
Zadar: Jesenski dan na plaži Kolovare | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 16 i 21 °C. DHMZ je za srijedu za Jadran izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra

Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ipak, u unutrašnjosti će povremeno biti više oblaka, ali bez značajnijih oborina.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, dok će na Jadranu puhati bura. Na otvorenom moru mogući su mjestimično jaki i olujni udari bure, što može izazvati poteškoće u prometu i nautičarima.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 16 i 21 °C.

DHMZ je za srijedu za Jadran izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra. 

PROGNOZA VREMENA Hrvatska je naglo zahladila: Temperature u padu, uz obalu olujni vjetar, izdali crveni alarm
Hrvatska je naglo zahladila: Temperature u padu, uz obalu olujni vjetar, izdali crveni alarm

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
VIDEO Pa kako je ovo moguće? Ovo je snimka iz autobusa koji je zalutao na Tulove grede
VOŽNJA STRAHA

VIDEO Pa kako je ovo moguće? Ovo je snimka iz autobusa koji je zalutao na Tulove grede

Kad je vozač zalutao, čitateljica ga je pitala zna li gdje se nalazi, a on joj je, kaže, rekao da nema pojma. Nastavili smo se još penjati gore, sve strmo, iza nas provalija, rekla je te poručila da ga je navigirala prema dolje, kad se okrenuo, jer je ona znala put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025