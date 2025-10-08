Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 16 i 21 °C. DHMZ je za srijedu za Jadran izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra
ŽUTI METEOALARM
Danas sunčano, temperature do 21 stupanj. Na Jadranu bura
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ipak, u unutrašnjosti će povremeno biti više oblaka, ali bez značajnijih oborina.
Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, dok će na Jadranu puhati bura. Na otvorenom moru mogući su mjestimično jaki i olujni udari bure, što može izazvati poteškoće u prometu i nautičarima.
Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 16 i 21 °C.
DHMZ je za srijedu za Jadran izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra.
OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+