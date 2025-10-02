Hrvatska je naglo zahladila: Temperature u padu, uz obalu olujni vjetar, izdali crveni alarm

Hrvatsku u četvrtak očekuje izražena promjena vremena. Na Jadranu će prevladavati sunčano, ali vrlo vjetrovito vrijeme. Jaka i olujna bura, osobito podno Velebita gdje se očekuju i orkanski udari, obilježit će dan na obali. Temperature na Jadranu kretat će se između 15 i 20 °C.

Unutrašnjost zemlje bit će pod utjecajem promjenjive naoblake, uz povremena sunčana razdoblja koja će biti češća poslijepodne. U Gorskoj Hrvatskoj moguća je lokalna slaba kiša, a u najvišim predjelima nije isključena ni poneka pahulja snijega. U ostatku unutrašnjosti, poput Zagreba, prevladavat će promjenjivo oblačno i uglavnom suho vrijeme, poslijepodne djelomice sunčano. Vjetar će biti umjeren do jak sjeveroistočni, što će dodatno pojačati dojam svježine.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti očekuju se između 9 i 14 °C.

DHMZ je za četvrtak izdao crveno upozorenje za Velebitski kanal zbog olujnog vjetra te narančasto za riječku, splitsku i dubrovačku regiju kao i za Kvarner i srednju Dalmaciju. Žuto upozorenje zbog vjetra izdali su za kninsku regiju, sjevernu i južnu Dalmaciju te za zapadnu obalu Istre.

Foto: DHMZ

