Danas sunčano, temperature na moru do 20 stupnjeva, ali su izdali upozorenja zbog vjetra

Ližnjan: Dan kao naručen za jahače valova | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Na Jadranu će prevladavati umjerena do jaka bura, a u prvom dijelu dana ponegdje su mogući i olujni udari vjetra, posebice u podvelebitskom području

Hrvatsku u utorak očekuje pretežno sunčano vrijeme, idealno za boravak na otvorenom, ali uz određene opreze zbog vjetra i magle.

U unutrašnjosti zemlje jutro će biti obilježeno mjestimičnom maglom, osobito u nizinama i širem području Zagreba. Tijekom dana očekuje se sunčano vrijeme, a vjetar će biti slab, dok će na istoku povremeno puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature u kontinentalnim krajevima kretat će se između 11 i 15 °C, a u glavnom gradu Zagrebu očekuje se od 13 do 15 °C.

Na Jadranu će prevladavati umjerena do jaka bura, a u prvom dijelu dana ponegdje su mogući i olujni udari vjetra, posebice u podvelebitskom području. Poslijepodne će vjetar okretati na sjeverni i sjeverozapadni. Temperature na obali i otocima bit će nešto više – od 17 do 20 °C, što će dodatno naglasiti dojam ugodnog jesenskog dana.

DHMZ je izdao za utorak žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra.  

