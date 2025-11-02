Stiže nam promjena vremena! Past će temperature, ali i kiša...

U prvom dijelu dana promjenljivo i pretežno oblačno s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. U Gorskom kotaru lokalno je moguća i obilnija oborina. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, zatim djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, a kiše će još biti na krajnjem jugu, navode stručnjaci iz DHMZ-a.

Nakon niza sunčanih dana, stiže nam velika promjena vremena. Početak radnog tjedna donosi nam pad temperature, ali i kišu. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 20 °C.

Meteorolog Tomislav Kozarić za HRT je otkrio kakvo će vrijeme biti u pojedinim regijama.

- U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu prolazno jače naoblačenje s kišom te umjerenim i jakim, prijepodne na udare ponegdje olujnim sjeverozapadnim vjetrom. S dnevnom temperaturom i 10 stupnjeva nižom od današnje, bit će osjetno hladnije.

- U središnjoj Hrvatskoj do sredine dana povremeno kiša, u noći i ujutro ponegdje izraženija, moguće i uz grmljavinu, a zatim razvedravanje sa sjeverozapada. U početku umjeren i jak sjeverozapadni i sjeverni vetar, prijepodne će oslabjeti. Ujutro temperatura od 8 do 10 °C, danju do 15 °C, a navečer još svježije, mjestimice i magla.

Foto: DHMZ

Do jutra na zapadu zemlje kiša i grmljavina, osobito u Gorskome kotaru i obilnija kiša, a zatim postupan prestanak i smanjivanje naoblake.

- Na sjevernom Jadranu poslijepodne pretežno sunčano. U Gorskoj Hrvatskoj će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka od 9 do 14 °C, duž obale od 16 do 19 °C.

- U Dalmaciji umjereno i pretežno oblačno, povemeno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, a u drugom dijelu dana sa sjeverozapada postupno razvedravanje. Umjereno do jako jugo u okretanju na sjeverozapadnjak, a zatim i buru, uz većinom umjereno valovito more. Temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 °C.

Foto: DHMZ

- Podjednaka i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će prevladavati oblačno uz umjereno do jako jugo. Povremeno će biti kiše, u drugom dijelu dana i izraženijih pljuskova s grmljavinom. Prema kraju dana zapuhat će sjeverozapadnjak i jaka bura.