Danas vrhunac toplinskog vala, pola Hrvatske je pod crvenim alarmom, temperature do 37°C

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za regije Zagreba, Karlovca i Rijeke za današnji dan. U tim mjestima velika je opasnost od vrućina, dok je za ostatak Hrvatske izdano narančasto upozorenje.

Danas nas čeka sunčano i vruće vrijeme. U unutrašnjosti će se naoblačiti u poslijepodnevnim satima, a moguće je da će tu i tamo pasti i poneka kap kiše te kakav lokalni pljusak.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će puhati i jugo. Najniže jutarnje temperature većinom većinom će se kretati između 16 i 21 °C, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C.

- U Slavoniji, Baranji i Srijemu u srijedu će prevladavati sunčano vrijeme, uz pokoji stupanj više. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 21°C, a najviša dnevna i do 37°C. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar - kazala je Dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a u HRT-ovoj emisiji 'Vrijeme'.

Tople noći

- Jugozapadnjak će zapuhati i u središnjim predjelima, gdje će povremeno biti ponešto oblaka na nebu, posebno navečer, kada će postojati i mogućnost za poneki pljusak, ponajprije na krajnjem sjeveru. Zbog tople noći te dnevne temperature iznad 35°C na snazi je i najveći stupanj upozorenja na vrućinu - dodala je.

Na sjevernom Jadranu iduće noći temperature se neće spuštati ispod 25°C, a dnevna će biti između 33 i 35°C.

- Zapuhat će jugo pa će more, čija je temperatura već između 25 i 27°C, na otvorenome biti i umjereno valovito. A u također većinom sunčanom gorju jugozapadnjak, koji u višim predjelima može biti i vrlo jak - zaključila je.