Dani Olmo svima je pokazao kako biti veći hrvatski domoljub od onih najvećih. I najglasnijih. Od onih koji domoljublje poistovjećuju s rukom na srcu, ali i sa ZDS-om, HOS-om, ustaštvom na tribinama
TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Dani Olmo svima je pokazao kako biti hrvatski domoljub
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U ovom strastima i emocijama nabijenom ciklusu hrvatske nogometne reprezentacije dvije stvari iskočile su u prvi plan. Prvo, navijači i dio javnosti sasuli su drvlje i kamenje na izbornika Slavena Bilića, ne samo zbog sramotnog poraza od Engleske nego i zbog toga što na jednoj utakmici nije držao ruku na srcu prilikom intoniranja hrvatske himne. I drugo, španjolski reprezentativac i bivši dinamovac Dani Olmo osvojio je simpatije zbog otkrića da izdvaja fiksni iznos od svoje mjesečne plaće za Vukovar i Slavonski Brod.
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