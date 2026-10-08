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TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Dani Olmo svima je poka­zao kako biti hrvat­ski domo­ljub

Piše Tomislav Klauški,
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Dani Olmo svima je poka­zao kako biti hrvat­ski domo­ljub
Foto: Davor Javorović/PIXSELL, screenshot
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Dani Olmo svima je poka­zao kako biti veći hrvat­ski domo­ljub od onih naj­ve­ćih. I naj­glas­ni­jih. Od onih koji domo­ljub­lje pois­to­vje­ćuju s rukom na srcu, ali i sa ZDS-om, HOS-om, ustaš­tvom na tri­bi­nama

U ovom stras­tima i emo­ci­jama nabi­je­nom cik­lusu hrvat­ske nogo­metne repre­zen­ta­cije dvije stvari isko­čile su u prvi plan. Prvo, navi­jači i dio jav­nosti sasuli su drv­lje i kame­nje na izbor­nika Sla­vena Bilića, ne samo zbog sra­mot­nog poraza od Engle­ske nego i zbog toga što na jed­noj utak­mici nije držao ruku na srcu pri­li­kom into­ni­ra­nja hrvat­ske himne. I drugo, špa­njol­ski repre­zen­ta­ti­vac i bivši dina­mo­vac Dani Olmo osvo­jio je sim­pa­tije zbog otkrića da izdvaja fik­sni iznos od svoje mje­sečne plaće za Vuko­var i Sla­von­ski Brod.

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