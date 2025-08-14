Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

U četvrtak je Odvjetničko društvo Višić & Višić, koje zastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona, objavilo kako je Općinsko državno odvjetnišvo u Splitu podiglo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i Thompsonova susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.

- Optužnica je podnesena zbog događaja iz kolovoza 2021.g., kada su novinarka Danka Derifaj Mikulaš, kamerman Petar Janjić i susjed Branko Miodrag za potrebe snimanja emisije „Potraga“ neovlašteno i protuzakonito stupili na terasu u vlasništvu naše stranke, čime su narušili nepovredivost doma obitelji Perković - objavili su odvjetnici. Dodaju da je Općinsko državno odvjetništvo optužnicu između ostalog utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali sudionici događaja stupili na terasu Marka Perkovića Thompsona.

O cijeloj situaciji sad se oglasila Derifaj Mikulaš.

- Nisam dobila nikakvu službenu obavijest, a predmet je već dodijeljen sutkinji na Općinskom sudu u Splitu, o čemu je odvjetnički tim Marka Perkovića očito dobro informiran. Traže kazneni progon četiri godine nakon što je priča izašla, a u optužnici, koju Perković izgleda ima privilegiju vidjeti, se nigdje ne spominje da sam novinarka čiji posao je u javnom interesu - kazala je za Jutarnji list novinarka i dodala:

- DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati. Očito je došlo vrijeme da država kazneno progoni novinare koji rade u interesu javnosti. Ne mogu drugačije protumačiti ovaj postupak Državnog odvjetništva nego kao pritisak na novinarsku profesiju. Ovo je ozbiljno upozorenje za cijelu novinarsku zajednicu i poduzet ćemo sve pravne korake u zaštiti slobode govora i novinarske profesije u javnom interesu - rekla je Derifaj Mikulaš za JL.

Kontaktirali smo i Dankinu odvjetnicu Jadranku Sloković koja kaže da je iznenađena optužnicom.

- Malo je reći da sam iznenađena, očekivala sam da od toga neće biti ništa, s obzirom na to da predmet uredno stoji četiri godine i da nitko po njemu nije radio, niti su se izvodile bilo kakve radnje. Smatram da je ova promjena statusa Thompsona i taj koncert donio do promjene stava DORH-a i sad to je odjednom kazneno djelo. Nesporno je da se Danka uspela na krov te kuće u namjeri da pokaže koliko je naš pravi sustav apsurdan jer krov jedne kuće, kojim se imaju pravo služiti svi stanari, je ujedno postao pravnim kombinacijama i dvorište kuće Marka Perkovića Thompsona. Radila je svoj posao i radila ga je u javnom interesu. Četiri godine nakon toga tužiteljstvo dođe do zaključka da je počinila teško kazneno djelo. Mi smo podnijeli niz kaznenih prijava u pogledu činjenice da on nije mogao steći taj krov kao dvorište svoje kuće, na što nam DORH nije odgovorilo sedam godina.

Predmeti protiv Thompsona stoje. Slučaj gdje sam ja vidjela da je država tužila novinara zbog obavljanja njegovog posla je bilo kod teksta u Feralu, sad je drugi put koliko ja znam, a stvarno pratim tu pravnu scenu, da se na sličan način postupa, da se tuži novinara zbog obavljanja njegovog posla a u cilju zaštite neke osobe. Mislim da je to tragično. Sad je to aktualizirano, nakon što je četiri godine ležalo i čamilo u nekoj ladici, sad je izvađeno i sad se diže optužnica. Ja ću pisati odgovor na optužnicu, treba informirati Međunarodnu novinarsku federaciju i sve agencije, ovo je udar na slobodu govora, obavljane novinarskog sloboda.

Dankina namjera da dođe na taj krov svela se isključivo na to da se uvjeri da je to tako. Njena namjera nije dovela u pitanje bilo čije pravo. Krov je zajedničko dobro i ona će sad odgovarati i to pod prijetnjom kazne zatvora. Koja je to država je l' to poludjelo - rekla nam je odvjetnica Jadranka Sloković.Državno odvjetništvo koje objavljuje informacije o optužnicama na svojim mrežnim stranicama, ovu informaciju nije objavilo u trenutku objave teksta.

Derifaj je ranije poručila kako nije riječ o provali, da je ulazak na terasu u pratnji predstavnika stanara bio jedini način da se pokaže kako izgleda krov zgrade...