Thompsonovi odvjetnici otkrili: Podignuta je optužnica protiv novinarke Danke Derifaj

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je pred Općinskim sudom u Splitu optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, Branka Miodraga i Petra Janjića, obavijestili su javnost odvjetnici Marka Perkovića Thompsona.

Optužnica je podnijeta radi radi počinjenja kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma iz čl. 141. st. 1. Kaznenog zakona RH.

- Optužnica je podnesena zbog događaja iz kolovoza 2021.g., kada su novinarka Danka Derifaj Mikulaš, kamerman Petar Janjić i susjed Branko Miodrag za potrebe snimanja emisije „Potraga“ neovlašteno i protuzakonito stupili na terasu u vlasništvu naše stranke, čime su narušili nepovredivost doma obitelji Perković - objavili su odvjetnici.

Dodaju da je Općinsko državno odvjetništvo optužnicu između ostalog utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali sudionici događaja stupili na terasu Marka Perkovića Thompsona.

- Ovo posebno ističemo budući je u kolovozu i rujnu 2021.g. bilo više neistinitih novinskih članaka u kojima se navodi da predmetna terasa nije u vlasništvu Marka Perkovića. Iz istih razloga se pred Općinskim sudom u Splitu uz ovaj kazneni postupak, vodi i parnični postupak, u kojem se od suda traži zabrana daljnjeg uznemiravanja prava vlasništva naše stranke - rekli su odvjetnici.