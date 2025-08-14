Obavijesti

News

POTVRDILI INFORMACIJU

Thompsonovi odvjetnici otkrili: Podignuta je optužnica protiv novinarke Danke Derifaj

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Rovinj: Weekend Media Festival, panel Junaci našeg doba - istraživački novinari | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Optužnica je podnesena zbog događaja iz 2021.g., kada su novinarka Danka Derifaj Mikulaš, kamerman Petar Janjić i susjed Branko Miodrag za potrebe snimanja emisije protuzakonito stupili na terasu stana...

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je pred Općinskim sudom u Splitu optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, Branka Miodraga i Petra Janjića, obavijestili su javnost odvjetnici Marka Perkovića Thompsona. 

Optužnica je podnijeta radi radi počinjenja kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma iz čl. 141. st. 1. Kaznenog zakona RH.

- Optužnica je podnesena zbog događaja iz kolovoza 2021.g., kada su novinarka Danka Derifaj Mikulaš, kamerman Petar Janjić i susjed Branko Miodrag za potrebe snimanja emisije „Potraga“ neovlašteno i protuzakonito stupili na terasu u vlasništvu naše stranke, čime su narušili nepovredivost doma obitelji Perković - objavili su odvjetnici. 

Dodaju da je Općinsko državno odvjetništvo optužnicu između ostalog utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali sudionici događaja stupili na terasu Marka Perkovića Thompsona. 

- Ovo posebno ističemo budući je u kolovozu i rujnu 2021.g. bilo više neistinitih novinskih članaka u kojima se navodi da predmetna terasa nije u vlasništvu Marka Perkovića. Iz istih razloga se pred Općinskim sudom u Splitu uz ovaj kazneni postupak, vodi i parnični postupak, u kojem se od suda traži zabrana daljnjeg uznemiravanja prava vlasništva naše stranke - rekli su odvjetnici.

