Danska kupuje moćne rakete dugog dometa! Rusija bijesna: 'Posljedice će biti katastrofalne'

Danska je dogovorila kupnju svojih prvih preciznih projektila dugog dometa, a odluka te članice NATO-a izazvala je oštru reakciju Moskve. Kopenhagen poručuje da želi ojačati obranu i odvratiti moguću rusku agresiju, dok rusko veleposlanstvo upozorava na, kako tvrdi, katastrofalne posljedice.

Danski ministar obrane Jeppe Bruus rekao je u četvrtak da će novi raketni sustavi znatno povećati vojne sposobnosti zemlje i omogućiti joj da u slučaju napada gađa ciljeve duboko iza neprijateljskih linija.

- Nalazimo se u ozbiljnoj i sve lošijoj sigurnosnoj situaciji i zato jačamo obranu i svoju borbenu moć - poručio je Bruus novinarima.

Na odluku Danske brzo je reagirala Moskva. Rusko veleposlanstvo u Kopenhagenu optužilo je dansku vladu da svojom politikom naoružavanja potiče sukob s Rusijom.

U pisanom priopćenju upozorili su na, kako su naveli, „neizbježne katastrofalne posljedice”.

- Kopenhagen je opčinjen opasnim iluzijama da će kupnja ofenzivnog visokopreciznog oružja dugog dometa, s ciljem stvaranja vojne prijetnje jednoj nuklearnoj sili, pomoći u jačanju sigurnosti i obrane Danske - poručili su iz ruskog veleposlanstva.

Kupuje američke i norveške projektile

Danska je dogovorila nabavu projektila Anthem američke obrambene tvrtke Covenant, koji se proizvode u Njemačkoj, kao i projektila Joint Strike Missile (JSM) za svoje borbene zrakoplove F-35. JSM proizvodi norveška obrambena tvrtka Kongsberg.

Danske vlasti zasad nisu objavile koliko su projektila naručile niti koliko će cijeli posao stajati. Ministar Bruus nije želio otkriti detalje narudžbe.

Danska ubrzava naoružavanje zbog ruske prijetnje

Kopenhagen je još prošle godine najavio da namjerava nabaviti ofenzivno oružje dugog dometa kako bi odgovorio na sve veću zabrinutost zbog ruske vojne prijetnje Europi.

Danska premijerka Mette Frederiksen tada je vojsci poručila da mora „kupovati, kupovati i kupovati” novo naoružanje. Bio je to veliki zaokret nakon godina proračunskih rezova, a dodatno ga je potaknuo ruski rat protiv Ukrajine.

Nova nabava dio je šireg nastojanja Danske da ojača svoje obrambene kapacitete u sve napetijem europskom sigurnosnom okruženju.

Dok Kopenhagen tvrdi da jača sposobnost odvraćanja mogućeg napada, Moskva nabavu dalekometnih projektila smatra prijetnjom. Oštra razmjena poruka tako pokazuje koliko je pitanje naoružavanja postalo osjetljivo u odnosima Rusije i članica NATO-a.