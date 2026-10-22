Tko će u ime Bruxellesa ići na pregovore s Rusijom? Spominje se jedan čovjek koji ih poznaje

Među europskim vladama sve je izraženija svijest o tome da bi uskoro morale imenovati osobu koja će se suočiti s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom u izravnim pregovorima o mirovnom sporazumu za Ukrajinu, piše Politico.

Glavni je problem odlučiti tko bi se trebao prihvatiti tako opasne zadaće.

To je pitanje ovog tjedna postalo hitnije nakon što je američki predsjednički izaslanik Steve Witkoff otputovao u Rusiju kako bi Putinu ponudio trostrani sastanak s Donaldom Trumpom i ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim, u pokušaju da se izvrši pritisak za postizanje primirja. Posljednjih dana Trump je izazvao nezadovoljstvo Ukrajine i njezinih europskih saveznika razgovarajući s Putinom mimo njih i ostavljajući dojam da je sve spremniji stati na stranu Rusije u ratu koji traje gotovo pet godina.

To je ponovno potaknulo raspravu u Bruxellesu i šire o potrebi da Europa uspostavi vlastiti izravni kanal komunikacije s Kremljem kako bi zaštitila interese regije i ojačala sposobnost Ukrajine da se odupre nametanju nepovoljnog sporazuma. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izravno je pregovarala s Trumpom o trgovinskim pitanjima, dok je predsjednik Europskog vijeća António Costa ranije, putem svojeg ureda, uspostavio kanal komunikacije s Kremljem. Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas također je moguća kandidatkinja koja zastupa europske interese u cjelini.

No, prema mišljenju diplomata iz jedne države članice Europske unije, koji je, kao i drugi sugovornici u ovom članku, želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti o osjetljivim pitanjima, bruxelleski krugovi moraju prihvatiti da se sporazum s Putinom i Trumpom neće sklapati prema protokolima EU-a.

„Ne možemo se pojaviti s dvije ili tri osobe koje sve govore u ime EU-a”, rekao je diplomat. „O tome tko će na kraju predstavljati EU odlučivat će se na temelju toga tko može donijeti najveću korist, a ne na temelju osobnih borbi za moć ili narcisoidnih sklonosti.”

Predsjednik Finske

Jedno ime izvan struktura EU-a koje privlači sve više pozornosti jest Alexander Stubb, predsjednik Finske. Dva su ključna čimbenika koja mu idu u prilog: među čelnicima EU-a vjerojatno ima najbolji odnos s Trumpom, a Finska ima dugogodišnje iskustvo u odnosima s Rusijom — dvije zemlje dijele granicu dugu 1300 kilometara, a u prošlosti su i ratovale.

Foto: Cornelius Poppe

„Stubb je zanimljiv zbog finskog poznavanja Rusije i tradicionalnog dijaloga s njom”, rekao je diplomat. „Oni znaju više od bilo koga na našoj strani o tome što je potrebno da bi se u takvoj situaciji osjećali sigurno.”

Drugi diplomat EU-a primijetio je da je Stubb zasad bio „jedina osoba koja se istaknula” pokazujući političko vodstvo na visokoj razini te da bi mogao djelovati kao europski izaslanik na budućem mirovnom summitu.

Stubb je u utorak bio u Norveškoj sa Zelenskim i Witkoffom, gdje su održani pregovori uoči posjeta američkog izaslanika Rusiji i sastanka s Putinom.