Danska nabavlja protuzračnu obranu za 9 milijardi dolara

Danska planira kupiti sustave protuzračne obrane za 9,11 milijardi dolara, što je njezina najveća kupnja oružja ikad, izjavio je u petak danski ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Danska premijerka Mette Frederiksen u veljači je naredila vojsci da "kupuje, kupuje, kupuje" u pripremi za potencijalnu buduću rusku agresiju u Europi.

"Nema sumnje da je sigurnosna situacija ugrožena", rekao je novinarima Poulsen.

Danska planira nabaviti osam sustava, uključujući one dugog dometa s francusko-talijanske platforme SAMP/T, uz sustave srednjeg dometa koje proizvode Norveška, Njemačka i Francuska.