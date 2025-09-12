Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVEĆA KUPOVINA ORUŽJA

Danska nabavlja protuzračnu obranu za 9 milijardi dolara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Danska nabavlja protuzračnu obranu za 9 milijardi dolara
Foto: IDA MARIE ODGAARD/REUTERS

Danska planira nabaviti osam sustava, uključujući one dugog dometa s francusko-talijanske platforme SAMP/T, uz sustave srednjeg dometa koje proizvode Norveška, Njemačka i Francuska

Danska planira kupiti sustave protuzračne obrane za 9,11 milijardi dolara, što je njezina najveća kupnja oružja ikad, izjavio je u petak danski ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Danska premijerka Mette Frederiksen u veljači je naredila vojsci da "kupuje, kupuje, kupuje" u pripremi za potencijalnu buduću rusku agresiju u Europi.

"Nema sumnje da je sigurnosna situacija ugrožena", rekao je novinarima Poulsen.

Danska planira nabaviti osam sustava, uključujući one dugog dometa s francusko-talijanske platforme SAMP/T, uz sustave srednjeg dometa koje proizvode Norveška, Njemačka i Francuska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Umjesto Hrvatskih šuma, Mario Janković je određivao kome ide drvo. Kraljici drva 'sredio' hrast
USKOK MEĐU ŠUMARIMA

Umjesto Hrvatskih šuma, Mario Janković je određivao kome ide drvo. Kraljici drva 'sredio' hrast

BEZOBRAZLUK Privatni poduzetnik koji od Hrvatskih šuma kupuje drvnu građu, preko djelatnika koje je podmićivao, određivao je kad će tko, koliko i po kojoj cijeni dobiti drvo u vlasništvu države.
Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Oglasili se iz bolnice
'STIGLO BEZ VITALNIH ZNAKOVA'

Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Oglasili se iz bolnice

Liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati dijete, to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha, kažu iz bolnice za 24sata...
Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu
TUGA U SLAVONIJI

Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu

Zamjenik županijske državne odvjetnice potvrdio je u četvrtak kako je policija asistirala na očevidu te privela oca i majku na ispitivanja, a čeka se i rezultate obdukcije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025