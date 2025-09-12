Danska planira nabaviti osam sustava, uključujući one dugog dometa s francusko-talijanske platforme SAMP/T, uz sustave srednjeg dometa koje proizvode Norveška, Njemačka i Francuska
NAJVEĆA KUPOVINA ORUŽJA
Danska nabavlja protuzračnu obranu za 9 milijardi dolara
Čitanje članka: < 1 min
Danska planira kupiti sustave protuzračne obrane za 9,11 milijardi dolara, što je njezina najveća kupnja oružja ikad, izjavio je u petak danski ministar obrane Troels Lund Poulsen.
Danska premijerka Mette Frederiksen u veljači je naredila vojsci da "kupuje, kupuje, kupuje" u pripremi za potencijalnu buduću rusku agresiju u Europi.
"Nema sumnje da je sigurnosna situacija ugrožena", rekao je novinarima Poulsen.
Danska planira nabaviti osam sustava, uključujući one dugog dometa s francusko-talijanske platforme SAMP/T, uz sustave srednjeg dometa koje proizvode Norveška, Njemačka i Francuska.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku