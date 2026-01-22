Danska premijerka: 'Spremni smo na dijalog uz poštivanje teritorijalnog integriteta'

Danska želi nastaviti "konstruktivan dijalog sa svojim saveznicima" u vezi s Grenlandom i sigurnošću Arktika, ali uz poštovanje svog "teritorijalnog integriteta", izjavila je u četvrtak premijerka Mette Frederiksen.

"Možemo pregovarati o svim političkim aspektima: sigurnosti, ulaganjima, gospodarstvu. Ali ne možemo pregovarati o našem suverenitetu", rekla je premijerka u priopćenju.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je kasno u srijedu da se nije razgovaralo o pitanju hoće li Grenland ostati pod Danskom na sastanku s Donaldom Trumpom, nakon što je predsjednik SAD-a povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio upotrebu vojne sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom.

Danska premijerka naglasila je da "održava bliski dijalog s NATO-om" te dodala da je redovito razgovarala s Rutteom, "posebno prije i nakon njegovog sastanka s predsjednikom Trumpom u Davosu".

„Kraljevina Danska želi nastaviti konstruktivan dijalog sa svojim saveznicima o načinima jačanja sigurnosti na Arktiku, uključujući američku Zlatnu kupolu, pod uvjetom da se to čini uz poštovanje našeg teritorijalnog integriteta“, ponovila je.