Danski ministar tvrdi: Upadi dronova bili su hibridni napadi

Vlasti u Danskoj su ovaj napad povezale s nizom sumnjivih ruskih upada dronova i drugih incidenata diljem Europe, bez iznošenja dokaza. Ruski veleposlanik u Danskoj to je zanijekao

Upadi dronova koji su u srijedu zatvorili nekoliko danskih zračnih luka bili su hibridni napad s ciljem širenja straha, rekao je u četvrtak danski ministar pravosuđa Peter Hummelgaard. Zračne luke u zapadnoj Danskoj ponovno su otvorene rano u četvrtak nakon što su bile zatvorene satima zbog neidentificiranih dronova koji su uletjeli u njihov zračni prostor tijekom noći, što je drugi takav sigurnosni incident u nordijskoj zemlji ovog tjedna.

Zračna luka Billund, druga najveća u Danskoj, bila je zatvorena sat vremena, dok je Aalborg, koja se koristi za komercijalne i vojne letove, bila zatvorena tri sata zbog upada dronova kasno u srijedu, izjavila je danska policija.

Dronovi su također viđeni u blizini zračnih luka u Esbjergu i Sonderborgu, kao i zračne baze Skrydstrup, gdje su neki od danskih borbenih zrakoplova F-16 i F-35. Svih pet nalazi se na poluotoku Jutland u zapadnoj Danskoj.

NOVI HIBRIDNI RAT? Dronovima siju paniku u Europi: 'Najlakše je reći da su ruski, netko gura NATO u rat...'
Očevidac je rekao da su se zelena trepćuća svjetla kretala zapadno od zračne luke Aalborg i "stajala mirno točno iznad objekta". U videu koji je podijelio vidljivo je da se dron udaljava od zračne luke prema zapadu.

Danska policija izjavila je da su dronovi slijedili sličan obrazac kao i oni koji su zaustavili letove na zračnoj luci u Kopenhagenu kasno u ponedjeljak i rano u utorak.

Opisali su to kao dosad najozbiljniji napad na svoju kritičnu infrastrukturu i povezali ga s nizom sumnjivih ruskih upada dronova i drugih incidenata diljem Europe, bez iznošenja dokaza.

Ruski veleposlanik u Danskoj, Vladimir Barbin, porekao je bilo kakvu umiješanost svoje zemlje u incident u Kopenhagenu.

