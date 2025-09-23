Veliki dronovi omeli su zračni promet u Danskoj i Norveškoj. Nitko ih nije oborio pa ne znaju čiji su. ‘Nestali su’, kaže policija
NOVI HIBRIDNI RAT? PLUS+
Dronovima siju paniku u Europi: 'Najlakše je reći da su ruski, netko gura NATO u rat...'
Čitanje članka: 3 min
Glavne zračne luke u Norveškoj i Danskoj bile su prisiljene prizemljiti sve zrakoplove i otkazati letove nakon višestrukih prijava o letu dronova u blizini pista. Sve se odvijalo tijekom ponedjeljka i noći na utorak, a kome pripadaju i dalje je misterij.
