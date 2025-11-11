Dario Hrebak: 'Treba smiriti tenzije i posvetiti se komemoriranju žrtve Vukovara'

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak pozdravio je u utorak odgađanje izložbe fotografija "Srpkinja, heroina Velikog rata", koja je trebala biti otvorena danas u Vukovaru ali je odgođena, smatra da treba smiriti tenzije i posvetiti se u idućim danima komemoriranju žrtava Vukovara.

"Mislim da je to dobro. Mislim da nam treba malo smirivanja tenzija. Evidentno je da tjeranje 'maka na konac' neće ništa dobroga donijeti i samo će još više raspiriti sve ovo što gledamo zadnjih nekoliko dana", izjavio je Hrebak uoči sastanka parlamentarne većine, komentirajući današnju odluku srpskog Zajedničkog vijeća općina iz Vukovara da se izložba pomakne na mjesec prosinac.

Hrebak smatra da se u idućim danima treba posvetiti komemoriranju žrtve Vukovara i da bi svi političari koji pokušavaju "pecati određene svoje, male, sitne političke probitke" trebali pokazati puno više uključivosti i tolerancije i smanjiti agresiju.

"Građani su jako zabrinuti zbog svega što se događa te stoga trebaju imati dozu odgovornosti i pokušati smiriti tenzije", kazao je Hrebak.

Komentirao je i to što su pripadnici Bad Blue Boysa u Vukovaru postavili velike fotografije žrtava Vukovara na zgradu Srpskog kulturnog centra rekavši da je Hrvatska demokratska zemlja u kojoj se jasno može izraziti svoj stav. "Očekujem da se poštuje zakon. Stav izražavati - da, sloboda govora svima, govor mržnje nikome", poručio je.

Apelirao je na sve koji žele iskazati svoj stav da to čine na način kako se on može iskazati. Smatra da treba smanjiti transparente, teške riječi kao i neuobičajen način komunikacijskog izričaja.

"Hajdemo se posvetiti komemoriranju žrtava. Svi znamo da žrtve postoje i svi želimo da na najbolji mogući način sve prođe dobro u Vukovaru. To je nama previše važno i previše simbolično", kazao je.

Oko izložbe SKD Prosvjeta u Zagrebu posvećene Dejanu Medakoviću, koji je jedan od autora Memoranduma SANU, Hrebak je ocijenio je da je oko izložbe postignut društveni konsenzus jer su i neke lijeve stranke rekle da ta izložba nije trebala biti održana. No, pritom je i osudio sve ono što se dogodilo u Splitu i u Rijeci kazavši kako to nije primjeren način izražavanja bilo kakvog stava.

"Imamo dobru priliku da u ovom tjednu spustimo loptu na zemlju, da ne radimo daljnji razdor u društvu, da iz ovoga izađemo sa nekim novim vrijednostima i novim shvaćanjem da je žrtva Vukovara toliko velika da se ne bi trebali s njom na taj način igrati", rekao je.