Darivanje organa nešto je najhumanije u ljudskom rodu...

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Foto: matija habljak/Pixsell

Usudit ćemo se reći da su Dorini roditelji, koji su je odgajali i učili plemenitosti, upravo u onome kakva je bila i što je htjela postati našli snagu da u najtežim trenucima koje su iskusili vlastitu plemenitost stave iznad svega

”Htio sam da barem dio nje živi negdje, u nekome. Ona je bila stvorena za pomaganje. Srce joj sad kuca negdje drugdje”. Ovim je potresnim riječima Daniel Lukić iz Zagreba odgovorio na pitanje zašto su se on i supruga Ines nakon smrti 17-godišnje kćeri Dore odlučili donirati njezine organe. A ti su organi, nakon prometne nesreće koju djevojka nije preživjela, spasili pet života.

