Darko Milković: Za predsjednika Vrhovnog suda zasad stigla samo jedna nevažeća prijava

Piše hina,
Darko Milković: Za predsjednika Vrhovnog suda zasad stigla samo jedna nevažeća prijava
Zagreb: Sudac Darko Milković dao je izjavu za medije nakon imenovanja v.d. Vrhovnog suda | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako je rok za prijave istekao u ponedjeljak u ponoć, očekujemo da bi idućih dana mogle pristići prijave poslane poštom, dodaje

Za dužnost predsjednika Vrhovnog suda pristigla je samo jedna kandidatura koja ne udovoljava zadanim uvjetima, a Državno sudbeno vijeće (DSV) će do petka u podne pričekati kandidature koje mogu stići poštom, potvrdio je Hini predsjednik DSV-a Darko Milković.

''Iako je rok za prijave istekao u ponedjeljak u ponoć, očekujemo da bi idućih dana mogle pristići prijave poslane poštom. Nakon toga ćemo u petak oko podneva pristigle kandidatura proslijediti Uredu predsjednika Republike, koje ćemo objaviti i na našim mrežnim stranicama'', precizirao je Milković.

DSV je u rujnu objavio novi javni poziv za dužnost predsjednika Vrhovnog suda, treći po redu od smrti bivšeg predsjednika Radovana Dobronića. Uz raspisivanje novoga DSV je poništio i zadnji javni poziv od 4. srpnja, nakon što je predsjednik RH Zoran Milanović sredinom kolovoza priopćio da Hrvatskom saboru neće predložiti profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić.

Profesorica Maganić bila je jedina prijavljena kandidatkinja na ponovljenom javnom pozivu, nakon što su saborski zastupnici odbili izbor sutkinje zagrebačkog Županijskog suda Sandre Artuković Kunšt.

Prema Ustavu, predsjednik je jedini ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a mišljena saborskog Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuće.

Predsjednik najvišeg suda, koji je osim šefa sudbene vlasti po dužnosti i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva (DIP), bira se na prijedlog predsjednika RH većinom glasova saborskih zastupnika na četiri godine. Po isteku mandata može ponovno biti biran za istu dužnost, no nitko ne može biti predsjednik Vrhovnog suda više od dva puta.

Za predsjednika Vrhovnog suda može se prijaviti hrvatski državljanin koji je najmanje 15 godina radio kao pravosudni dužnosnik, isto toliko godina bio odvjetnik ili javni bilježnik.

Prijaviti se mogu i sveučilišni profesori pravnih znanosti s najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita i ugledni pravnici s položenim pravosudnim ispitom i najmanje 20 godina radnog iskustva koji su se dokazali stručnim radom na određenom pravnom području, kao i stručnim i znanstvenim radovima.

