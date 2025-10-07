Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRAO SITUACIJU

Izbor predsjednika Vrhovnog suda: Premijer Plenković tvrdi da 'to nije baš komplicirano'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Izbor predsjednika Vrhovnog suda: Premijer Plenković tvrdi da 'to nije baš komplicirano'
Zagreb: Obilježena 34. obljetnica raketiranja Banskih dvora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na novinarsku konstataciju da je Vrhovni sud obezglavljen te je neminovno da se izabere predsjednika suda, tek dogovorom Banskih dvora i Pantovčaka, premjer je poručio da dogovora nema

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak vezano za izbor predsjednika Vrhovnog suda kako čekaju da se na javni poziv javi netko tko je prihvatljiv "jednoj i drugoj strani", ustvrdivši da "to nije tako komplicirano" te da v.d. predsjednica dobro obavlja posao. U ponoć je istekao rok za prijavu kandidata za predsjednika Vrhovnoga suda koji je bez čelnog čovjeka sedam mjeseci, odnosno od smrti Radovana Dobronića. Državno sudbeno vijeće (DSV) 5. rujna je u Narodnim novinama objavilo treći javni poziv te poništilo poziv od 4. srpnja, nakon što je predsjednik Zoran Milanović sredinom kolovoza priopćio da Hrvatskom saboru neće predložiti profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić.

Do ponoći je po pisanju medija stigla samo jedna prijava, a Plenković je rekao novinarima da ne zna je li se što promijenilo. "To treba pitati DSV, ne znam pa vjerojatno čekaju par dana kao što to obično biva da one prijave koje su eventualno poslane poštom dođu", rekao je novinarima prilikom polaganja vijenca ispred spomen-ploče na zgradi Vlade u povodu obljetnice raketiranja Banskih dvora.

Upitan je li imao kontakta s predsjednikom Zoran Milanovićem, na čiji se prijedlog bira predsjednika Vrhovnog suda, Plenković je rekao da je zadnji put Milanović ignorirao kandidatkinju i nije je ni uputio u proceduru prema nadležnom saborskom odboru za pravosuđe niti Općoj sjednici Vrhovnog suda. "Znači, procedura nije niti provedena", kazao je.

Nema dogovora, on predlaže, a saborska većina bira predsjednika Vrhovnog suda

Na novinarsku konstataciju da je Vrhovni sud obezglavljen te je neminovno da se izabere predsjednika suda, tek dogovorom Banskih dvora i Pantovčaka, premjer je poručio da dogovora nema. 

TKO ĆE SE PRIJAVITI? DSV objavio novi javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda
DSV objavio novi javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda

"On predlaže, a saborska većina odlučuje, Sabor je taj koji bira predsjednika Vrhovnog suda", rekao je.

Situacija u kojoj je Vrhovni sud bez predsjednika ga ne zabrinjava jer sutkinja Vrhovnog suda sa iskustvom Gordana Jalšovečki jako dobro obavlja funkciju v.d. predsjednice.

"U međuvremenu, kao što vidite, održani su i lokalni izbori, čini mi se da je jedan drugi sudac obavio posao na čelu predsjednika izbornog povjerenstva, prema tome sve se događa. Ovdje samo čekamo da se javi netko prihvatljiv jednoj i drugoj strani, nije to tako komplicirano", kaže Plenković.

Postavljen sustav koji potiče najbolje pravnike da se javljaju na poziv

Sudac Radovan Dobronić bio je na toj dužnosti, tada se je postigao dogovor, nažalost je preminuo i sad čekamo da se nađe netko prihvatljiv i koji ima odgovarajuće kvalitete da upravlja Vrhovnim sudom, kao najvišim hrvatskim sudom, dodao je premijer.

Poručio je da su postavili sustav koji potiče najbolje hrvatske pravnike koji ispunjavaju uvjete da se javljaju.

USTAVNA STRUČNJAKINJA Jedina kandidatkinja za Vrhovni sud bez Milanovićeve podrške! Barić: 'Neka se on drži zakona'
Jedina kandidatkinja za Vrhovni sud bez Milanovićeve podrške! Barić: 'Neka se on drži zakona'

"To je cijeli smisao. Bilo je ako se sjećate prije nekoliko godina jako puno kandidata", rekao je Plenković upitan zabrinjava li ga što nema nikoga oko koga bi se mogli dogovoriti. "Neko se mora javiti", dodao je.

Podsjetio je da su se za dužnost predsjednika Vrhovnog suda ranije javljali i neki od najboljih sudaca tog suda "pa onaj koji je ustavom definiran da predlaže te ljude nije predlagao". "Znači, ovi drugi suci i kandidati potencijalni prate te obrasce ponašanja. Nije to do nas", poručio je premijer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025