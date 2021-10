Upravno vijeće bolnice Srebrnjak izabralo je Darka Richtera za novog ravnatelja, a taj je izbor mnoge iznenadio. Richter je i prije radio na Srebrnjaku, a tijekom dosadašnjeg radnog iskustva bavio se pedijatrijskom alergologijom, vakcinologijom i primarnim imunodeficijencijama. Napisao je 117 radova u medicinskim časopisima, 26 poglavlja u 13 udžbenika i održao preko 150 pozvanih predavanja.

Richterove izjave podigle su ovih dana popriličnu prašinu u javnosti jer je u svojim izjava često ciničan i sarkastičan. On i supruga posvojili su troje djece, a kada je jednom prilikom upitan o tome izjavio je kako su se odlučili za posvojenje jer je za njega umjetna oplodnja 'poput silovanja u epruveti'.

Zbog njegovih izjava neki su mu dali i nadimak 'hrvatski dr. House', a on sam kaže da mu to ne smeta.

- Ne ide mi na živce, na momente me zabavlja, ali ne držim nešto do toga. Ima nekih sličnosti kad odgovaram na pitanja na internetu. Dr. House možete biti ako znate medicinu. Jasno, nitko ne zna sve, ali kad znate neke osnove to vam omogućuje da budete jasni i glasni. Ako ne znate osnove onda niste dr. House, nego, tako, dragi i pristojni doktor. Ne da ja omalovažavam pristojnost, ali prije mora postojati debela stručnost, a ne skrivati se iza bontona. Ima puno ljudskih zabluda koje treba rektificirati, i to u interesu djeteta. Nisam ja tu da nekoga pljuskam! - rekao je Richter u intervjuu za Večernji list.

Govorio je i o svojim planovima za Srebrnjak, ali i što misli o kolegama medicinarima koji se protive covid potvrdama.

- Zagrebu želim vratiti bolnicu u kojoj se odvija struka i znanost, riješiti projekt i da ta bolnica ne bude bolesnik obavijen svilenim projektom, a nema za režije! Bolnica je iznutra praktički onesposobljena, želim je vratiti onakvu kakvom je zamišljena - objašnjava Richter.

A ima Richter i snažno mišljenje o onima koji odbijaju testiranja i covid potvrde.

- Oni si moraju dati pregledati glavu. U svom interesu. Ne mogu drugačije objasniti, da se netko tko radi u zdravstvu i svaki dan je izložen covidu ne želi zaštititi. Stvarno treba samog sebe staviti pred ogledalo. Eventualno pritom nekog tražiti za pomoć! - poručio je Richter.