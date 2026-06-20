Zelenski dao ultimatum Lukašenku: Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je jedno od dosad najoštrijih javnih upozorenja bjeloruskom čelniku Aleksandru Lukašenku, optuživši njegov režim za aktivno pomaganje u ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Na tiskovnoj konferenciji u Kijevu, Zelenski je Minsku dao jasan rok od tjedan dana za uklanjanje komunikacijske opreme s bjeloruskog teritorija, za koju tvrdi da se koristi u navođenju ruskih udara. U suprotnom, zaprijetio je, Ukrajina će biti prisiljena sama poduzeti vojnu akciju kako bi neutralizirala prijetnju.

Upozorenje je izrečeno 19. lipnja tijekom zajedničke konferencije za medije s predsjednikom Hondurasa Nasryjem Asfurom, što je cijeloj situaciji dalo i diplomatsku težinu. Zelenski je precizirao da se radi o relejnim sustavima postavljenima na komunikacijske tornjeve u dvije bjeloruske regije koje graniče s Ukrajinom. Prema informacijama ukrajinskih obavještajnih službi, ova oprema, koja uključuje i ruske i bjeloruske repetitore signala, ne služi za obranu ili praćenje vojnih ciljeva, već se aktivno koristi za praćenje i korigiranje vatre na civilno stanovništvo unutar Ukrajine. Time se, naglasio je Zelenski, izravno krše sve Lukašenkove javne izjave o neutralnosti i nesudjelovanju u ratu. Poruka bjeloruskom vođi bila je nedvosmislena i izravna.

Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

​- Na njegovim tornjevima nalaze se repetitori, ruski repetitori, bjeloruski. Kakva je nama razlika? Na njegovom teritoriju, duž dviju oblasti koje graniče s Ukrajinom, nalazi se oprema koja usmjerava vatru na ukrajinsko stanovništvo. Svaki dan zbog toga ginu naši civili. Ako doista ne želi biti dio rata, neka ukloni tu opremu i isključi je - poručio je Zelenski.

Zatim je uslijedio i sam ultimatum.

​- Mislim da će mu tjedan dana biti dovoljno za to. Ako to ne učini, mi ćemo - zaključio je ukrajinski predsjednik.

Ova izjava predstavlja značajnu eskalaciju u odnosima Kijeva i Minska te najdirektniju prijetnju vojnom akcijom na teritoriju Bjelorusije od početka ruske invazije u veljači 2022. godine.

Zelenski je u svom obraćanju oštro kritizirao, kako je rekao, neiskrenost Aleksandra Lukašenka. Podsjetio je da je bjeloruski teritorij korišten za ruske operacije od prvih dana sveobuhvatne invazije, uključujući i lansiranje projektila na Kijev i druge ukrajinske gradove. Odbacio je Lukašenkova prijašnja opravdanja i razgovore u kojima se bjeloruski čelnik pokušavao distancirati od napada, tvrdeći da ih izvode isključivo ruske snage stacionirane u njegovoj zemlji.

​- Kada Lukašenko kaže da ne želi biti uključen u rat, trebao bi biti iskren, barem prema vlastitom narodu. Nije samo on taj koji bi mogao biti uvučen u rat - cijela njegova zemlja mogla bi biti uvučena od strane Rusije - upozorio je Zelenski.

Osim što je ustupila svoj teritorij i infrastrukturu, Bjelorusija je, prema tvrdnjama Kijeva, i jedan od ključnih dobavljača goriva za rusku vojsku, čime izravno podržava agresiju. "Danas je Bjelorusija jedan od glavnih opskrbljivača ruske vojske. Može li se to zaustaviti? Uvjeren sam da je to u njegovoj moći", dodao je Zelenski. Zanimljivo je da je ovo oštro upozorenje stiglo samo nekoliko dana nakon što je Lukašenko u intervjuu za Al Arabiyu izjavio kako Bjelorusija ne predstavlja vojnu prijetnju Ukrajini te se čak ispričao Zelenskom za ranije oštre izjave, pravdajući ih navodnim prijetnjama iz Kijeva. Očito je da Kijev takve verbalne isprike više ne smatra dovoljnima.

Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Prema izvorima iz ukrajinskih obrambenih snaga koje navode ukrajinski mediji, sporna oprema su zapravo relejne postaje i repetitori signala namijenjeni za ruske bespilotne letjelice, prvenstveno kamikaza dronove tipa "Shahed". Još u veljači ove godine pojavile su se informacije da je Rusija na jugu Bjelorusije rasporedila čitavu mrežu takvih repetitora. Svrha te mreže bila je proširiti domet i poboljšati komunikaciju s dronovima, omogućavajući im preciznije i dublje udare na ukrajinski teritorij, posebno na regije Kijev, Rivne i Volin. Ovi uređaji primaju signal od kontrolne stanice i prosljeđuju ga dronu, čime se prevladavaju ograničenja u dometu i omogućuje koordinacija napada na ciljeve koji su inače izvan dosega.

Ukrajinski dužnosnici ističu kako na granici nisu primijećena druga borbena sredstva ili ofenzivni kapaciteti, što sugerira da je problem isključivo vezan za ovu komunikacijsku infrastrukturu koja izravno uzrokuje civilne žrtve. Sam Zelenski je ranije natuknuo da ovo možda nije prvi put da se Ukrajina bavi ovim problemom, rekavši da su već poduzimane određene akcije uništenja takvih repetitora na bjeloruskom tlu, no bez iznošenja detalja.