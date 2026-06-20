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STIŽU OLUJE I GRMLJAVINA

U Sloveniji toplinski val donio oluje i tuču, kod nas je i dalje samo pakleno sparno...

Piše Bogdan Blotnej,
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U Sloveniji toplinski val donio oluje i tuču, kod nas je i dalje samo pakleno sparno...
Foto: rainalarm

Ovaj vikend, prema meteorolozima, samo je početak prvog ovoljetnog toplinskog vala koji bi trebao trajati do sredine slijedećeg tjedna. Zbog svega je izdan i Meteoalarm za riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

Meteoalarm izdali su u subotu poslijepodne slovenski meteorolozi za veliku opasnost od tuče diljem zemlje. U međuvremenu je veliko nevrijeme iznova pogodilo Korušku, koja je prošlih godina stalno bila na meti oluja. Prema pisanju slovenskih medija, stvarale su se i opasne bujice.

S naše strane, s 34.2 stupnja Celzijusa, Senj je u subotu bio najtoplije mjesto u cijeloj Hrvatskoj, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Najhladnije je pak bilo na mjernoj stanici Parg-Čabar u Gorskom Kotaru gdje je izmjereno 21.8 stupnjeva.

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Naime, ovaj vikend, prema meteorolozima, samo je početak prvog ovoljetnog toplinskog vala koji bi trebao trajati do sredine sljedećeg tjedna. Zbog svega je izdan i meteoalarm za riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Unatoč visokim temperaturama, sjeverni Jadran i unutrašnjost Hrvatske može očekivati kratka osvježenja u vidu grmljavinskih oluja. Već sad su oblaci prekrili dobar dio Slovenije. Prema prizorima od petka uvečer iz švicarskog Züricha, kratka i jaka nevremena treba shvatiti ozbiljno, jer mogu izazvati veliku štetu.

Prema prognozama, kraća nevremena mogu se kod nas očekivati već u nedjelju.

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- Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C - navode iz DHMZ-a.

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