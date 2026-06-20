U Sloveniji toplinski val donio oluje i tuču, kod nas je i dalje samo pakleno sparno...

Meteoalarm izdali su u subotu poslijepodne slovenski meteorolozi za veliku opasnost od tuče diljem zemlje. U međuvremenu je veliko nevrijeme iznova pogodilo Korušku, koja je prošlih godina stalno bila na meti oluja. Prema pisanju slovenskih medija, stvarale su se i opasne bujice.

S naše strane, s 34.2 stupnja Celzijusa, Senj je u subotu bio najtoplije mjesto u cijeloj Hrvatskoj, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Najhladnije je pak bilo na mjernoj stanici Parg-Čabar u Gorskom Kotaru gdje je izmjereno 21.8 stupnjeva.

Naime, ovaj vikend, prema meteorolozima, samo je početak prvog ovoljetnog toplinskog vala koji bi trebao trajati do sredine sljedećeg tjedna. Zbog svega je izdan i meteoalarm za riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Unatoč visokim temperaturama, sjeverni Jadran i unutrašnjost Hrvatske može očekivati kratka osvježenja u vidu grmljavinskih oluja. Već sad su oblaci prekrili dobar dio Slovenije. Prema prizorima od petka uvečer iz švicarskog Züricha, kratka i jaka nevremena treba shvatiti ozbiljno, jer mogu izazvati veliku štetu.

🇨🇭 ÉNORME TEMPÊTE HIER SOIR À ZURICH.

Plusieurs blessés ont été signalés, principalement suite à des chutes de branches. Les pompiers ont reporté 680 interventions dans le canton. pic.twitter.com/VuCDlhazsl — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) June 20, 2026

Prema prognozama, kraća nevremena mogu se kod nas očekivati već u nedjelju.

- Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C - navode iz DHMZ-a.