'Darujte mi jedan dan da idućih 5 godina ne bi bili nasanjkani'

Predsjednički kandidat Zoran Milanović danas je posjetio Bjelovar, a pred novinarima je na gradskoj tržnice poručio skijašima da mu daju jedan dan da ne bi idućih pet godina bili nasanjkani.

- Ja sam iskren, nekad možda i pretjerano iskren... Tu u Bjelovar dolazim cijeli život, još kao srednjoškolac sam tu dolazio... A sad sam došao jer me podržao moj prijatelj Damir Bajs - započeo je Milanović obraćanje javnosti.

Na pitanje novinara o odlasku 70-ak tisuća Hrvata na skijanje i koliko će to utjecati na ishod i glasanje, Milanović je kazao da to nisu ni njegovi, ni Škorini, ni Kolindini glasači.

- To su sve ljudi. Dragi skijaši i skijašice, ja znam kako vam je. Nisam skijao uopće ove godine, molim da mi poklonite jedan dan da sljedećih pet godina ne bi bili nasanjkani - poručio im je Milanović.

O Zdravku Mamiću: 'On je vrlo uspješan menadžer, ali ušao je u probleme...'

'Bez naslađivanja, on je vrlo uspješan menadžer, producent igrača, ali ušao je u probleme s hrvatskim zakonima jer ga je ulovio porezni USKOK koji je osnovan 2014. u mojoj Vladi. To su bile ciljane i jasne mjere. Tada je značajan broj ljudi dolijao u prijevarama, neplaćanju poreza... Od tada do danas ta služba je praktički zatučena, prebačena je u poreznu upravu, nema čelnu osobu...Tako to radi HDZ kada želi nešto zatući u korijenu. Zašto porezni USKOK praktički nema rezultata, a osnovan je 2014. da bi Zdravko Mamić bio procesuiran? - kaže Milanović.

'Dok je glasanje tajno, neka voze ljude autobusima'

- Dok je glasanje tajno, neka voze ljude autobusima, bar ih ne tretiraju kao kupus... Ako me se tamošnji građani sjete ok, ako ne ne- komentirao je Milanović HDZ-ovu akciju u BiH.

Nije htio odgovoriti na pitanje hoće li doći na sutrašnju debatu na Novu TV.

- Korak po korak. To je taktika. Ne treba raditi znanost od nečega što je obična utakmica i nadmetanje. Ti koji od toga rade znanost trebali su završiti neki ozbiljniji fakultet i postati znanstvenici - poručio je.

'Debate su prešane u zadnji tjedan kampanje, to je neozbiljno'

Na pitanje novinara kakva je to taktika da ne želi potvrditi sučeljavanje, Milanović je ponovio:

- Pa zato jer idemo korak po korak. Inače, debate su sprešane u zadnji tjedan kampanje, dosta je neozbiljno to i teško da utječe na ljude. Budite sigurni da ja neću pobjeći u 10 sati - poručio je.

Na skijanje ide 70.000 glasača

Na skijanje ide 70.000 glasača, a samo ih je 5095 izvadilo potvrde za glasovanje u inozemstvu, piše u četvrtak Jutarnji list, ističući da je riječ o brojci koja bi mogla biti presudna u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Podsjetimo, u drugom krugu predsjedničkih izbora koji se održao u siječnju 2015., prema statistici Ministarstva uprave, broj birača s prebivalištem u RH koji su izvadili potvrde kako bi u vrijeme izbora glasali u inozemstvu bio je sličan današnjoj brojci.

Točnije, potvrdu je tada izvadilo njih 4876, dakle 219 manje nego danas.

Nije stoga neobično što SDP-ov kandidat za predsjednika Zoran Milanović od samoga početka kampanje Vladi i premijeru Plenkoviću javno zamjera što će drugi krug izbora pasti baš na prvi skijaški vikend. U njegovu timu očito su procijenili da bi im u slučaju tijesne bitke i taj korpus birača mogao biti iznimno važan, donosi Jutarnji list.

Tema: Predsjednički izbori