Sitnice koje odlučuju: Misterij kaputa i Milanović koji šmrče

Zašto je Kolinda tijekom debate bila u kaputu? To je jedno od pitanja koja su silno zainteresirala javnost i ostala bez odgovora.

U nedostatku objašnjenja pojavila su se alternativna tumačenja, među kojima se izdvaja šašava teorija urote koja kaže da je KGK ispod kaputa imala slušalice preko kojih joj je stožer slao upute.

To je, međutim, nemoguće. Drugo mišljenje kaže kako nije riječ o kaputu, nego o produženom sakou. Treća verzija polazi od pretpostavke da je KGK opet dobila koju kilu pa je to nastojala prikriti. Milanović je nastojao prikriti nervozu i zauzdati ono što nudi kao program, svoj karakter, koji bi u ofenzivi naspram žene djelovao neuljudno.

Milanovićevi su PR stručnjaci u noći nakon debate analizirali pogreške među kojima je važnu ulogu imalo - šmrcanje. Kako je mikrofon smješten na reveru sakoa, hvatao je sve njegove zvukove, što nije ostavljalo dobar dojam. Uz to, nekoliko je puta potezao hlače, dodirivao se prstom po nosu, a kadrom je često dominirao njegov jastrebovski govor lica i tijela. Već ujutro Milanović je objasnio kako je šmrcao zato što je na debatu došao prehlađen i pod temperaturom.

- Šmrcanje je mogla bolje iskoristiti, na primjer tako da mu je ponudila maramicu, no nije se sjetila - kažu ljudi iz Kolindina okruženja i dodaju: “Milanović bi ispao gospodin da joj je donio cvijeće, ali to nije učinio”.

Od sučeljavanja na HRT-u, gdje je bila koncentrirana, a pacificirala je i ponekog protivnika (Juričana), Kolinda je sve bolja pa je, iako je dugo bježala od sučeljavanja, sad pristala na sve. Prvo sučeljavanje, ono na N1 televiziji, ispalo je problematično. Na njega je došla samo Kolinda pa je u studiju pored voditeljice ostao prazan stolac.

Televiziji N1 ni Milanović ni Kolinda nisu ni potvrdili ni otkazali sučeljavanje pa se sve do početka nije znalo tko će doći, a tko ne. Milanović je u 11 sati imao zakazan skup u Zagrebu pa je moguće da je Kolinda, shvativši da se on neće pojaviti, u zadnji tren odlučila istrčati na teren bez protivnika.

Kolindini bumeranzi

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iz “sučeljavanja” je, međutim, najveću pozornost privukao Kolindin autogol - u završnom obraćanju pozvala je svoje birače da “zaokruže broj 1”, iako će iza broja jedan na listiću biti ime Zorana Milanovića. Jedan duhoviti čitatelj prokomentirao je to ovako:

“Odeš sama na debatu i opet izgubiš, ovo je jednostavno presedan!”.

U međuvremenu se njezinu stožeru priključio Milijan Brkić. Kolinda je, navodno, ljuta na Andreja Plenkovića pa je nakon prvog kruga galamila u uredu i tražila opću mobilizaciju uz minimiziranje njegova sudjelovanja u kampanji. Već na pojavljivanju u studiju RTL-a, u koji je ušla prva, vidjelo se da je u dobroj kondiciji, pribrana i koncentrirana.

U Milanovićevu gardu mogla se nazrijeti uvrijeđenost što uopće mora raspravljati s Kolindom koju - on se to nikad nije trudio prikriti - nimalo ne cijeni ili, još točnije, prezire. U stožeru KGK smatraju da je ona dobila debatu, u čemu joj je pomogao i Milanović, koji je, kako kažu, bio agresivan, iznapadao je nekoliko stranih državnika (Orbana, Vučića, dijelom i Putina) i bio vidno nervozan na svoju štetu.

- Televizija je slika, zanemarite izgovoreni sadržaj. Ako pogledate kadar tako da isključite ton, vidjet ćete da je on veći dio vremena bio nakostriješen, više nego što bi smio naspram jedne žene. Ona ga je nervirala i on to nije uspio prikriti. Kolinda je bila mirna, nije se dala isprovocirati, iskočiti iz svoje kože. Kao i u HRT-ovu sučeljavanju, nije porazila samu sebe - kažu.

Zajednički prijatelj Bandić

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ipak, radila je pogreške. Puno je puta čitala, a neke od napisanih sugestija očito joj je pisao netko nedovoljno upućen u stvari pa je sjajno pripremljenom Milanoviću, koji se tjednima hranio podacima, uputila nekoliko bumerang pitanja koja su joj se obila o glavu. Nije znala, kao ni veći dio javnosti, da se poduzeće “Đuro Đaković” - za čiji se spas i u kampanji aktivno zauzimala - izvlači iz krize predstečajnom nagodbom, propisom koji je lansirala Milanovićeva vlada.

Predstečajne nagodbe Kolinda je okrivila i za egzodus Hrvata, što je uistinu vrlo teško povezati. Milanović se pak nije sjetio dodati da je taj zakon, kao i onaj o istupanju iz arbitraže za Piran, donesen jednoglasno - podržao ga je i HDZ. Kolinda je napadala Milanovića i tvrdnjama o zaduživanju njegove vlade kao najvećem u povijesti, na što je on odgovorio podacima (Sanader je zemlju zadužio više), a ona upala u bumerang zamku pa počela hvaliti Sanaderovu vladu, što je Milanović opet dočekao spreman tvrdnjom da je bivši premijer baš toga dana osuđen na šest godina zatvora i kako je on njezin “coach” (trener).

A kad će pitanja o Bandiću, zanimalo je publiku, no ni Kolinda ni Milanović nisu se željeli dulje zadržati na toj temi.

I Milanović ga je nekad zvao prijateljem pa si nije htio riskirati bumerang. Maksimirao je uspjeh tvrdnjom da ga je on izbacio iz SDP-a zaustavljajući se na granici gdje bi mogao biti napadnut.

Milanoviću, gledaj sliku

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Koje bi savjete PR stručnjaci iz stožera trebali dati Milanoviću i Kolindi? Kolinda, kažu, ne bi smjela upućivati Milanoviću pitanja koja proizlaze iz nedovoljno prostudiranih činjenica i na koja neće imati barem dva-tri logična nova potpitanja. Trebala bi se držati i što dalje od Ive Sanadera, ali i napadanja Stipe Mesića, jer ju je Mesić i poslao u Washington.

Također, ne bi smjela tvrditi nešto što će istog trena na društvenim mrežama biti opovrgnuto (Jadranka Kosor je odmah demantirala njezinu tvrdnju da ju je proglasila neperspektivnom, dok ju je Mate Radeljić dan kasnije napao tvrdnjom da mu je nudila novac kako bi potajno radila za njega).

Kolinda bi dobro napravila ako bi Milanovića uspjela jako naživcirati, jer si takav Milanović sam može nanijeti više štete nego ona. Također, njezini suradnici ne bi smjeli ni sanjati o ovlasti da traže prekid debate, jer se to doživljava kao isticanje bijele zastave, ali i kao izraz bahatosti vlasti. “Vladala bi pet godina, a umorna je za dva sata debate”, bio je komentar gledatelja.

Tema: Kolinda vs. Zoran