Daruvarac izlazi na slobodu? Majka žrtve strepi: To je cirkus

Dragan Kovačević Daruvarac (31) koji je u siječnju nepravomoćno osuđen na pet godina za brutalno premlaćivanje mlade Zadranke (18) u nedjelju će izaći na slobodu, piše Slobodna Dalmacija.

Iako su mu presudili prije manje od mjesec dana, a pritvor produljili do pravomoćnosti presude, Daruvarac će na slobodu jer su istekli maksimalni rokovi u kojima može biti pritvoren za nanošenje teških ozljeda - za koje je kazna do maksimalno pet godina.

Kako navodi Slobodna, Kovačević je nakon uhićenja bio u istražnom zatvoru maksimalnih šest mjeseci, do 14. prosinca. Nakon presude u siječnju odveli su ga u pritvor do pravomoćnosti, no i to ima ograničenja, kakvo je u Daruvarčevu slučaju, odnosno bio je šest mjeseci iza rešetaka. U istražnom zatvoru je mogao provesti najviše mjesec dana nakon nepravomoćne presude, što će biti u nedjelju, a jedini način da se boravak iza rešetaka produlji je pravomoćna presuda - koje još nema. Kovačević see navodno odmah nakon presude žalio na produljenje istražnog zatvora, a Županijski sud je preinačio rješenje i ograničio istražni zatvor na maksimalnih mjesec dana.

- Nitko me o tome nije obavijestio, no malo je reći da sam zbog toga utučena i iscrpljena. Ako se to ipak dogodi nakon svega, toliko o našoj državi. Ovo je cirkus. Što se više tu uopće može reći, sve je suvišno – rekla je majka pretučene Zadranke. Kaže da u strahu za život sama broji dane i strepi.

- Naravno da se bojimo. Riječ je o cirkusu. Po svemu sudeći on može slobodno šetati po Kalelargi za razliku od moje kćeri - dodala je.