Daruvarac neće morati služiti zatvorsku kaznu u Remetincu

Darko Kovačević zvani Daruvarac tvrdi da se odlučio ipak javiti u zagrebački Remetinec.

- Ne mogu više podnijeti ovaj pritisak i prozivanje - kaže Kovačević koji je osuđen na četiri godine zatvora jer je šakama i nogama tukao djevojku koja je bespomoćno ležala na podu. Nitko od gostiju ili osoblja nije joj priskočio u pomoć, a navodno joj prije toga glavom razbio umivaonik u WC-u.

Ne boji se zatvora

- Ne znam kada ću doći, do ponoći se moram javiti, tada se zatvara porta. Još sam u Zadru - kaže Daruvarac i dodaje da se ne boji odsluženja kazne.

- Ne bojim se zatvora, zašto bih se bojao? Ja ne bježim od kazne ni od onoga što sam napravio - rekao nam je Kovačević.

Upitali smo kriminalista Željka Cvrtilu kakav je daljnji proces s prijavom u zatvor.

- Time se bavi pravosudna policija. Ako se javi sam, vjerojatno u Remetincu imaju sve spremno za njega. Dočekat će ga, obavijestiti suca izvršenja da se javio i onda će se krenuti u izvršenje kazne - rekao nam je kriminalist.

- U zatvoru onda ide razduživanje i privremeno pohranjivanje osobnih stvari, pregled, i tako dalje. Možda bude premješten negdje drugdje, vjerojatno neće ostati u Remetincu jer se radi o dužoj kazni zatvora - objasnio je Cvrtila.

Neće ostati u Remetincu

Razgovarali smo i s Brankom Peranom, bivšim ravnateljem Uprave za zatvorski sustav.

- On će se temeljem rješenja prvo javiti na portu. Onda će ići u centar za dijagnostiku gdje će stručni tim ljudi, od pravnika do liječnika, analizirati slučaj i dati svoje mišljenje. Tu će se zadržati tri ili četiri tjedna. Temeljem toga će se donijeti odluka o upućivanju na izdržavanje u neku od kaznionica jer mu je kazna višegodišnja. U pravilu se u zatvorima zadržavaju oni s kaznama u trajanju do šest mjeseci - rekao nam je Peran.

Podsjetimo, Daruvarac je u siječnju nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora, a iako mu je kazna u lipnju smanjena na četiri godine, odbijao je započeti s odsluženjem kazne. Prvo je htio odgodu zbog obiteljske situacije, a onda jer mu je odvjetnik na godišnjem odmoru. Nema zabranu prilaska pretučenoj djevojci.

