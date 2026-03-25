Daruvarčanin osvojio 326.000 eura na Joker igri: 'Prijatelji su se obradovali više nego ja...'

U 56. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 879962, koji je igraču iz Daruvara donio dobitak Joker 6 u iznosu od 326.335,94 eura, izvijestili su iz Hrvaske lutrije. Dobitnik je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Daruvaru (Stjepana Radića 7) odigrao tri kombinacije igre Eurojackpot s obje dodatne igre Joker za ukupno uplaćenih 7,20 eura.

Igrač, koji redovito igra Eurojackpot i Joker, dobitak je otkrio provjerom listića kod prodavača na prodajnom mjestu.

- Došao sam provjeriti listić kao i svaki put, bez ikakvih očekivanja. Kad mi je prodavačica rekla iznos, bio sam uvjeren da je neka greška - morao sam pogledati dva puta da bih povjerovao. Prijatelji su se obradovali više nego ja, meni je trebalo par dana da mi sjedne - ispričao je sretni dobitnik.

Nakon osvojenog Joker dobitka, kaže, razmišlja o tome da isproba sreću i u nekoj drugoj igri, ali još nema konkretan plan.

Od četvrtka igra Joker donosi važnu novost – dobitak je moguć već za jedan pogođeni broj, uz jackpot koji sada iznosi najmanje 100.000 eura.

Nova struktura dobitaka uključuje:

· 1 pogođen broj – 2 €

· 2 pogođena broja – 10 €

· 3 pogođena broja – 80 €

· 4 pogođena broja – 800 €

· 5 pogođenih brojeva – 8.000 €

· 6 pogođenih brojeva – jackpot od najmanje 100.000 €